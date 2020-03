Dragon Ball Z Kakarot – Maitre Beerus se montre enfin !

Sorti depuis environ deux mois, Dragon Ball Z Kakarot a su relancer la hype autour de l’univers de Toriyama, grâce à sa reprise fidèle du manga et son système de jeu qui, non sans défaut, offre des combats intenses et dignes de la saga. Alors que le jeu nous propose pour l’instant de parcourir l’aventure jusqu’à l’arc Boo, les développeurs viennent tout juste de dévoiler les premières images du futur DLC intitulé “Un nouveau pouvoir s’éveille” porté par le personnage de Beerus.

Inclus dans le season pass du jeu (proposé au prix de 24.99 €), le DLC sera divisé en deux parties qui sortiront à deux intervalles différents. La première partie devrait normalement arriver au printemps 2020, ce qui ne saurait tarder, toutefois aucune date précise ne nous est encore parvenue. Concernant la suite, les développeurs ont indiqué qu’elle suivrait plus tard dans l’année.

Concernant le scénario, les événements vont amener nos héros préférés à la rencontre de Whis et de Maître Beerus. Les joueurs quittent donc l’univers de Dragon Ball Z pour se plonger dans les prémices de Dragon Ball Super. Ce sera alors l’occasion de débloquer la transformation correspondant à cet arc, c’est-à-dire le Super Saiyajin God et ainsi pouvoir affronter Maître Beerus.

Notons que Bandai Namco a précisé qu’il ne serait pas question d’avoir fini le jeu principal pour avoir accès ce contenu. Vous pourrez donc combattre Beerus avant de continuer l’aventure principale et même utiliser le Super Saiyajin God pour le reste du scénario. Cerise sur le gâteau, ce nouveau DLC offrira aussi plusieurs nouvelles compilations de musique (au nombre de onze). Prêt à en découdre avec le dieu de la destruction ? Rendez-vous quand quelques semaines avec le DLC “Un nouveau pouvoir s’éveille” de Dragon Ball Z: Kakarot prévu sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.