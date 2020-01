Dragon Ball Z: Kakarot balance une salve nostalgique avant la sortie

Dragon Ball Z: Kakarot sera disponible dès demain, mais avant ça, voici un trailer qui saura flatter vos yeux et vos oreilles.

Dernières heures d’attente avant la sortie de Dragon Ball Z: Kakarot, et on imagine que si vous êtes un fan de l’œuvre de Toriyama, vous devez frémir à l’idée de pouvoir poser les doigts dessus. Bandai Namco semble avoir fait les choses en grand en termes de puissance nostalgique, même si pour l’originalité, comme souvent, il faudra certainement repasser. Après tout, cela fait des décennies que l’on refait la même histoire, et pourtant, c’est toujours avec les mêmes yeux étoilés que l’on prend plaisir à revivre les temps forts de la saga.

Pour le moment, ce que l’on peut dire, c’est que le trailer reflète bien ce que vous allez pouvoir retrouver en jeu, c’est à dire un gameplay accessible à tous, mais plutôt addictif, et une mise en scène travaillée pour vous en mettre plein les yeux. Après tout, avec le studio CyberConnect2, nous ne sommes que rarement déçus, et on se rappelle avec beaucoup de plaisir nos sessions interminables sur la série des Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm. Cependant, ce nouveau titre Dragon Ball n’est pas un jeu de baston en arène classique, mais un action RPG en monde ouvert, et si nous ne doutons pas des qualités de l’aspect “fight”, nous avons hâte de découvrir dans quelle mesure le monde ouvert a pu être exploité.

Enfin, Dragon Ball Z: Kakarot sort dès demain 17 janvier 2020 sur PlayStation 4, Xbox One, et PC, alors passez donc quelques heures dans la salle de l’esprit et du temps histoire d’être prêt pour le jour J.