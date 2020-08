Dragon Ball FighterZ – Le maître de l’École des Tortues rejoint le combat

Avec la vague en cours de contenu additionnel, Bandai Namco et Arc System Works ont déjà introduit dans Dragon Ball FighterZ deux personnages inédits. Effectivement, Kefla a rejoint le casting en février. Et en mai, c’était au tour de Sangoku sous sa forme Ultra Instinct. Mais qui pourrait donc faire suite à de tels combattants ? Quel héros (ou vilain) a les épaules assez larges pour se placer après de tels mastodontes de puissance ? Et si on vous dit qu’il s’agit d’un guerrier légendaire ?

Et qui est plus légendaire que le premier maître que Goku a croisé sur son chemin ? Effectivement, le prochain personnage à rejoindre le casting de Dragon Ball FighterZ n’est nul autre que l’homme qui a inventé la technique la plus culte de tout Dragon Ball (non, pas le “rayon magique”), celui qui a formé 3 des plus grands guerriers terriens (Goku, Krilin et Yamcha); il s’agit de nul autre que le maître de l’École des Tortues : le grand Kame Sennin (ou Tortue Génial).

En effet, le maître pervers va prendre place aux côtés de ses élèves et affronter les plus grands guerriers de l’espace et des univers connus à coup de Kamehameha et de Mafuba. C’est d’ailleurs avec une première mais extrêmement courte vidéo (que vous trouverez d’ailleurs plus bas) que l’on découvre que ce grand guerrier est toujours au taquet. En revanche, on n’y voit très peu et il est à ce jour difficile de savoir s’il prendra sa forme extrêmement musclée ni s’il pourra endormir ses adversaires (comme il l’a déjà fait lors du 21ème tournoi d’arts martiaux contre Goku).

Et quand est-ce qu’il arrive ? Vous pourrez commencer à “main-er” le grand maître des Tortues quand il fera son entrée dans Dragon Ball FighterZ, dans le courant de mois de septembre. Il sera bien sûr disponible sur tous les supports qui ont accueilli le titre.