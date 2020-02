Kefla rejoint Goku Ultra Instinct dans le roster de Dragon Ball FighterZ

Il n’y aura pas un, mais 2 nouveaux DLC pour Dragon Ball FighterZ, avec Kefla et Goku Ultra Instinct

Les 8 et 9 février, Dragon Ball FighterZ a célébré la finale de son World Tour, qui a choisi Paris comme lieu pour la joute ultime. Après deux jours d’affrontements entre les meilleurs joueurs du monde pour le titre, la finale nous a laissé un cadeau attendu depuis des semaines : le premier échantillon de Goku Ultra Instinct, le “prochain” personnage DLC à atterrir dans le jeu. Cependant, Bandai Namco nous a réservé une autre surprise qu’on avait pas vue venir : Kefla.

Ainsi, l’arrivée de la fusion des charismatiques Saiyans de l’univers 6 se fera le 28 février 2020, peu avant celle de Goku Ultra Instinct, qui arrivera au printemps – la date précise reste à déterminer. Vous pourrez alors vous mettre quelques torgnoles bien senties entre les deux protagonistes du tournoi pour la Survie de l’Univers.

Sur les bandes-annonces, nous pouvons observer -non sans plaisir- que les animations du personnage de Goku UI montrent chacune des mouvements exacts que nous avons pu voir dans l’anime. Le résultat avec ce Goku est particulièrement impressionnant, car il utilise même ces mouvements presque inconscients qui rendent sa supériorité si évidente. Il confirme également que le personnage sera en mode Ultra Instinct complet (les cheveux gris de beau gosse, là). Du côté de Kefla, la fidélité absolue du design et des tons utilisés pour son modèle est remarquable, et de plus, vous pourrez profiter de la palette totale de ses techniques, même en tant que support grâce au Z Assist Select dont nous parlions il y a peu.

Enfin, nous soulignerons que le vainqueur de la finale du World Tour a été le Go1, qui s’est livré à une épreuve de force mémorable avec Fenritti – tous deux joueurs japonais. Pour ceux qui s’intéressent au jeu, nous recommandons vivement de regarder la finale.