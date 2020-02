Le Z Assist Select – La nouveauté de Dragon Ball FighterZ

Le “Z Assist Select” viendra-t-il chambouler une tier list trop présente sur Dragon Ball FighterZ ?

Dragon Ball FighterZ vit actuellement sa finale du World Tour à Paris, qui déterminera qui est le meilleur joueur. La finale ayant lieu aujourd’hui, on s’attend à ce que la bande-annonce de la présentation de Goku Ultra Instinct, l’un des DLC les plus attendus à ce jour, soit présentée. Cependant, hier, Bandai Namco nous a déjà laissé un aperçu des grandes nouveautés qui vont arriver dans le jeu, la plus importante étant le “Z Assist Select”. Avant d’entrer dans les détails, nous vous prévenons qu’en fin d’article figure une vidéo dans laquelle Tomoko Hiroki, producteur à Bandai Namco, a commenté les surprises qui viendront au niveau du gameplay pendant la saison 3 du jeu.

Maintenant, décomposons les principales intentions de Bandai Namco et d’Arc System Works pour les prochains mois de vie du jeu :

“Pour la saison 3, nous voulons que les joueurs vivent une expérience nouvelle et renouvelée. Z Assist Select : Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux joueurs de choisir l’attaque d’assistance de leurs personnages dits secondaires, c’est-à-dire ceux qui ne combattent pas en tant que tels. Chaque personnage aura le choix entre trois attaques différentes, ce qui devrait permettre d’élargir encore le modèle de combinaison et de stratégie des jeux. La sélection de l’attaque en question se fera à partir de l’écran de sélection des personnages. Le but ultime de la nouvelle saison est de permettre aux joueurs d’utiliser une grande variété de personnages, et pas seulement ceux qui ont un avantage. Un autre grand objectif est d’empêcher que certaines combinaisons ou attaques ne prennent soudainement le dessus sur le jeu d’un joueur. Dans cette optique, il est prévu que même les joueurs qui se trouvent dans une situation de trois personnages contre un auront encore une chance au combat.”

En fin de compte, ils n’excluent pas que durant la saison 3, même si le World Tour est déjà en cours, des changements de gameplay seront éventuellement nécessaires, ce qui ne s’est pas produit durant la saison 2. Si cela devait arriver, ça serait très probablement par une mise à jour majeure, plutôt que par de petits correctifs en continu. Enfin, nous voudrions souligner qu’il n’y a pas pour l’instant de dates pour les grands changements annoncés, il faudra donc être patient.