On vous dit tout sur Dragon Ball Card Warriors, le DLC gratuit de Kakarot

Dragon Ball Z: Kakarot, le titre phare de la licence pour cette génération de consoles, compte bien occuper l’espace JV encore un peu ! Après avoir reçu la première partie de son DLC “The Awakening of a New Power”, dont la deuxième partie devrait prochainement suivre, le titre de CyberConnect2 proposera dès aujourd’hui une mise à jour gratuite de son titre pour y intégrer un mode multijoueur baptisé Dragon Ball Card Warriors.

Dragon Ball Card Warriors, comme son nom l’indique, est un jeu de carte stratégique à la Hearthstone où vous devrez construire le deck le plus compétitif possible afin de vider en premier la jauge de PV de l’adversaire. Votre deck “principal” devra être composé de 25 cartes personnages ou événements.

Les cartes de personnage ont une valeur offensive et servent à détruire les cartes ennemies et à réduire les points de vie de l’adversaire à zéro. Les cartes d’événements en revanche sont utilisées pour activer certains effets spéciaux. Contrairement aux personnages, ces dernières, une fois utilisées, sont retirées directement de la table.

Ensuite, sont introduites les cartes SP (qui viennent en plus des 25 cartes du deck de base) qui, suite, à une combinaison d’événements à réaliser, peuvent se poser sur le terrain, pour votre plus grand plaisir ! Chaque carte à jouer a un coût en énergie, et pour pouvoir l’utiliser, nous devons avoir un nombre de points d’énergie identique ou supérieur. À la fin de chaque tour, vous récupérerez votre énergie et sa valeur maximale sera augmentée de 1.

Petit twist, le système d’énergie dispose d’une “banque” qui vous permettra d’économiser toute l’énergie que vous ne consommerez pas lors de votre tour. Ainsi, grâce à la combinaison de votre énergie réelle et de celle de la banque, vous pourrez invoquer des cartes extrêmement puissantes. À noter toutefois que la banque ne peut être utilisée qu’une fois par game. Combinant l’énergie de la banque avec l’énergie que vous récupérez dans un tour, vous pouvez utiliser certaines cartes dont la puissance dépasse le coût de 10 énergies.

Comme l’on pouvait s’y attendre, Dragon Ball Card Warriors proposera un mode partie rapide, et un mode classé, ainsi que des tournois donnant lieu à des récompenses spéciales. Néanmoins la forme du jeu est plutôt surprenante, puisqu’obligeant à acquérir Dragon Ball Z: Kakarot pour en profiter, alors qu’un système free to play aurait été tout aussi judicieux.

De plus, le jeu risque d’enterrer définitivement le jeu de cartes à jouer (réel) Dragon Ball Super Card Game, qui malgré une communauté fidèle, perd en visibilité depuis quelques mois, la faute à des prix prohibitifs sur le sol français.