Le développement de Demon Slayer suit parfaitement son cours

Au fur et à mesure que le manga Demon Slayer gagne en popularité, vous devez certainement être de plus en plus à attendre le jeu vidéo prévu sur PlayStation 4, et vous serez donc très heureux de savoir que le développement se déroule au mieux. Avec un manga battant tous les records, un film d’animation détrônant Le Voyage de Chihiro au sommet du box-office japonais, autant dire que nous espérons que cette adaptation sera de qualité au moins égale à ce que CyberConnet2 pouvait proposer, notamment avec la série des Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm, qui reste à ce jour la crème de la crème dans son genre.

Le PDG du studio, Hiroshi Matsuyama, est d’ailleurs revenu sur le projet en précisant :

“Bien que je ne puisse malheureusement pas parler de son état actuel ou de son contenu, je pense que nous serons en mesure de fournir de nouvelles informations très bientôt. Mais bien sûr, suivez les actualités dans Weekly Shonen Jump et V-Jump.”

Alors pour le moment, nous allons imaginer que tout se passe pour le mieux, et croire ce que l’on veut bien nous dire. Néanmoins, nous restons sur une énorme déception en terme d’adaptation avec un certain Fairy Tail. Le succès de Demon Slayer au Japon étant si colossale, le jeu étant devenu un tel fait de société, que nous avons surtout peur que le développement soit accéléré au maximum, pour surfer d’autant plus sur le tsunami du succès.

Nous attendons donc maintenant les prochaines informations, mais surtout le nouveau trailer, qui viendra répondre à certaines interrogations, notamment en ce qui concerne le gameplay. Enfin, Demon Slayer sortira au Japon en 2021 en exclusivité sur PS4, mais en ce qui concerne notre territoire, nous devrons encore nous montrer patient. On imagine bien que le jeu sortira chez nous, traduit en français, mais la vraie question reste surtout de savoir quand, et si d’ici là une version PS5 améliorée sera annoncée.