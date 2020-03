Demon Slayer va transposer son univers sur PS4 au Japon

Le manga Demon Slayer va bénéficier d’une adaptation PS4 au Japon d’ici 2021.

Il n’est certainement plus nécessaire de présenter le rouleau compresseur Demon Slayer, mais pour ceux qui auraient réussi à passer entre les gouttes sanglantes de ce manga, il s’agit d’un shonen actuellement en prépublication dans le magazine japonais Weekly Shonen Jump. On y suit les aventure de Tanjirô et de sa soeur Nezuko, dont toute la famille a été assassinée par un démon à la puissance démesurée. Si le postulat de base ne casse pas des briques, la subtilité se trouve dans le fait que Nezuko survit finalement à cette boucherie, de laquelle elle sort transformée en démon, tout en conservant sa part d’humanité. Tanjirô qui n’était pas présent lors de l’événement, devra rapidement faire face à la réalité des choses et se mettre en quête d’une sorte d’antidote pour que sa sœur puisse redevenir humaine.

Nous sommes donc sur un shonen pure souche, mais dont le rythme et la qualité de la narration lui permettent de se démarquer de la masse. Et en ce qui concerne le Japon, il n’a pas fait que se démarquer des autres, il les a littéralement écrasé à coup de records de ventes, venant même défier et mettre à terre le titanesque One Piece, que l’on pensait indétrônable à bien des égards.

Il est donc totalement logique qu’une adaptation en jeu vidéo soit envisagée autour de Demon Slayer au Japon, dont le petit nom d’origine se trouve être Kimetsu no Yaiba. Nous apprenons alors qu’un titre PS4 devrait sortir à l’horizon 2021, et qu’il s’intitulera Kimetsu no Yaiba Hinokami Keppûdan. Si l’on sait déjà que ce n’est pas Bandai Namco qui s’occupera de l’édition et de la distribution, mais Aniplex (une filiale de Sony Music), nous ne savons absolument rien sur le studio qui se chargera du développement. Il faudra donc être patient, dans un premier temps pour avoir plus d’informations, et dans un second pour savoir dans quelles conditions ce titre parviendra jusqu’à chez nous, si il y parvient, mais vu le succès du manga, on ne s’inquiète pas trop.

Dans la foulée, un autre titre Demon Slayer a été annoncé, mais il s’agit cette fois-ci d’un jeu mobile, qui aura pour le coup bien moins de chance de voir le jour chez nous, au regard des jeux mobiles tirés de manga qui restent exclusifs au territoire japonais. Mais sachez qu’il s’intitulera Kimetsu no Yaiba Keppû Kengeki Royale, qu’il s’agira d’une expérience multijoueur, et qu’il sera disponible au moins au Japon, sur iOS et Android.

Nous reviendrons vous fournir plus d’informations sur la mouture PS4 dès que nous en aurons la possibilité, et nous croisons les doigts pour que le studio choisi pour développer cette adaptation de Demon Slayer soit assez pertinent, afin de fournir une expérience qui en fera autre chose qu’un simple goodies numérique.