Evangelion Battlefields – EVA Infinity Dimensions !

Des souris et des cyborgs…

Depuis plusieurs années maintenant, les constructeurs ont essayé d’allier jouets et jeux vidéo. Mais à part l’insolent succès de la gamme amiibo (avec pourtant un intérêt gaming proche de zéro), ils se sont souvent heurtés à un mur avec taggé “échec” dessus. Dernier exemple en date, le jeu et les jouets Starlink, d’Ubisoft, restés quelques semaines en magasin, avant d’être scandaleusement soldés puis abandonnés. Avant eux, c’est la gamme LEGO Dimensions qui a tenté sa chance, et sera restée deux petites années en magasin avant de jeter l’éponge. Deux ans, c’est un an de moins que Disney Infinity, qui aura tout de même connu trois jeux et deux générations de machines. Un échec systématique qui n’effraie pas Takara Tomy, qui vient d’annoncer un Evangelion Battlefields particulièrement séduisant.

Evangelion Battlefields est avant tout un jeu mobile prévu pour Android et iOS qui met en scène des combats d’unités EVA, des cyborgs géants et surpuissants, en 3D temps réel. On pourrait s’arrêter là, et ce serait déjà très cool, tant la série animée Neon Genesis Evangelion et le manga qui en est tiré (oui, une fois n’est pas coutume !) restent populaires. Cependant, avec Takara Tomy aux manettes, il faut s’attendre à un petit plus…

Le jeu vient ainsi accompagné d’une gamme de jouets, comprenant un contrôleur et différentes figurines. Le contrôleur (baptisé Readcon) permettra donc via ses boutons physiques de piloter l’unité EVA dans le jeu, et se comporte comme une souris. Il sera disponible en deux versions reprenant les designs des unités 00 et 01. Comme pour les vaisseaux Starlink, les contrôleurs possèdent des slots qui permettent d’accueillir des figurines représentant les personnages iconiques de la franchise : Shinji, Asuka, Rei, Misato Katsuragi, ainsi que des nouveaux personnages créés pour le jeu.

Placer un personnage sur le contrôleur permettra d’activer des capacités spéciales propre à chacun. Il s’agira ainsi de le faire au moment le plus approprié dans la partie… Ce sont douze figurines différentes qui seront disponibles, chacune vendue aléatoirement façon vignettes Panini.

Malheureusement, et comme souvent avec ce genre d’initiative, c’est au Japon que sortira Evangelion Battlefields, et nous avons peu de chances de voir arriver les jouets ici, en Europe… Pour ceux qui voudraient se tourner vers l’import, les contrôleurs sont annoncés à 4980 yens (soit un peu plus de 40€), et les figurines seront vendues 750 yens (6,50€). Le jeu, lui, sera disponible, toujours au Japon, à partir du 26 mars.