MARVEL Future Revolution – L’open-world de super-héros ultime ?

Attention à la petite déception tout de même…

C’est à la PAX East – qui s’est tenue le week-end dernier malgré l’épidémie de Covid-19 – que MARVEL a révélé MARVEL Future Revolution. Le jeu se veut extrêmement ambitieux et a de quoi ravir les fans des super-héros Disney. Jugez plutôt : il s’agit d’un RPG en open-world mettant en scène certains des plus grands personnages de la marque, avec du côté des gentils Captain Marvel, Docteur Strange, Captain America ou Spider-Man, et du côté des méchants Red Skull, Baron Mordo, M.O.D.O.K ou le Green Goblin…

L’histoire est écrite par Marc Sumerak, un vétéran de l’écurie déjà nommé pour un Eisner Award, et commence alors que les planètes Terre de différentes dimensions se retrouvent en un seul et même point pour former la Primary Earth, l’événement apportant avec lui son lot de dangers et de super vilains. Les héros se regroupent alors sous la bannière de l’Omega Flight pour défendre l’univers…

Ce mélange d’univers parallèles permettra aux joueurs de customiser complètement leur avatar avec des combinaisons de costumes encore jamais vues dans un jeu MARVEL :

“Pour les fans qui ont rêvé d’explorer l’univers MARVEL dans toute l’étendue d’un open-world, MARVEL Future Revolution offre aux joueurs la chance non seulement de voyager à travers tous ces nouveaux et étranges environnements, mais aussi de personnaliser leurs héros préférés grâce à des combinaisons de costumes inédites.” – Bill Rosemann, responsable créatif chez MARVEL Games.

C’est Netmarble qui se charge du développement du jeu. On leur doit déjà MARVEL Future Fight, un jeu d’action à succès sorti en 2015 sur iOS et Android. Parce qu’en effet, et c’est la petite déception annoncée : MARVEL Future Revolution est un jeu mobile. Oui, ça fait légèrement retomber le soufflé… Chez nous aussi, ça a eu cet effet !

On nous promet toutefois un véritable open-world entièrement en 3D, avec des graphismes AAA et une carte gigantesque. On ne demande qu’à y croire… On ne sait rien encore du modèle économique du jeu – même s’il faut craindre le traditionnel free-to-play et ses micro-transactions pay-to-win – ni de sa date de sortie…