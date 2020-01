Marvel’s Iron Man VR – Le décollage est retardé de quelques mois

Quatrième soldat à tomber sur le front des sorties, Marvel’s Iron Man VR voit sa date de sortie reportée de quelques mois. Après Final Fantasy 7 Remake, Marvel’s Avengers, Cyberpunk 2077, c’est au tour de la prochaine exclusivité PlayStation VR d’être repoussée. Et c’est encore une fois sur Twitter que l’information est tombée. Le studio Camouflaj, en charge du développement du jeu, a annoncé avoir besoin de temps supplémentaire pour répondre pleinement aux attentes des joueurs. Mais quelle est donc cette curieuse épidémie de reports qui touche actuellement notre industrie du jeu vidéo ?

In order to deliver on our vision and meet the high expectations of our amazing community, we’ve made the difficult decision to move Marvel’s Iron Man VR to a May 15, 2020 release. We truly appreciate your patience and understanding. You’ll be hearing from us again soon!

— Camouflaj (@Camouflaj) January 17, 2020