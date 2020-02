One Punch Man: A Hero Nobody Knows accueille 4 héros connus (ou pas)

Répondant à la règle qui stipule que si un manga/anime a du succès, il doit être adapté au format vidéoludique, One Punch Man s’exécute. Alors que sa sortie approche à grands pas, voilà que Bandai Namco dégaine une nouvelle bande-annonce pour présenter 4 combattants inédits pour son titre. Alors, qui d’autre dans cet univers barré va rejoindre le roster de One Punch Man: A Hero Nobody Knows ?

Aux côtés de Saitama, Genos, Mosquito Girl et Speed ‘o’ Sound Sonic s’ajoutent donc 4 personnages lorgnant largement côté “gros muscles”. Effectivement, le premier à rejoindre le lot n’est autre que Puri-Puri Prisonner, le héros classé 17ème du lot selon l’association des héros. Sa force démesurée lui sera grandement utile pour régler ses comptes avec Genos et Deep Sea King, ces 2 personnages lui ayant causé du tort dans la saison 2 de l’anime.

On retrouve ensuite le premier personnage que Saitama a vaincu (avant même qu’il ne devienne un héros), Crablante. Cet homme-crabe que le protagoniste principal a découvert alors qu’il parcourait la ville A à la recherche du gamin ayant vandalisé son corps avec un marqueur indélébile détruira quiconque se dressera sur son chemin. Imaginons qu’il a quelques bricoles à dire à celui qui l’a battu également.

One Punch Man: A Hero Nobody Knows - Ils ont ENCORE réussi à l'adapter en JV ??

Poids plume de cette addition, Snakebite Snek est un héros de rang A, spécialiste en arts martiaux. Arrogant et attiré par l’appât du gain, il rejoint aussi le casting de One Punch Man: A Hero Nobody Knows. Il faudra voir si ça paie ensuite…

Enfin, forcément, le big boss Boros, un puissant extraterrestre qui partage un étrange point commun avec le héros de cette histoire : il est devenu si puissant que plus aucun combat ne l’excite. Confronté et vaincu par Saitama après la destruction de la ville A, l’occasion se présente à lui de prendre sa revanche… enfin, peut-être.

