Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba présenté avec du gameplay

Ils l’ont annoncé, ont précisé les consoles qui allaient l’accueillir, dévoilé des visuels du jeu, maintenant c’est au tour du gameplay. Force est de constater que la communication autour de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba prend de la vitesse. Et c’est peu dire : profitant de l’élan accumulé avec les dernières prises de parole (et le succès de la série et de son premier film), CyberConnect2 et Aniplex (son studio de développement et son éditeur) ont pris un peu de temps ce week-end pour nous présenter le jeu en action. Alors, le charme va-t-il prendre ?

Ce rendez-vous n’était pas anodin. C’est pour feliciter les fans venus célébrer le second anniversaire de la version animée de la licence avec les animateurs du Kimetsu Matsuri Online (un événement en streaming donc) qu’un segment de gameplay a été presenté. Au programme, une petite demi-douzaine de minutes de gameplay dans le mode versus (en 2vs2 pour rappel), une introduction sommaire qui ne manquait pourtant pas de superbe.

Si effectivement la démonstration avait de quoi caresser la retine du fan et du profane (notamment avec les graphismes et les effets visuels faisant hommage à l’animé ainsi qu’à sa direction esthétique), côté information pure, pas grand chose à se mettre sous la dent. On n’a juste la confirmation que le titre devrait se prendre en main comme Naruto Ninja Storm (mais bon, nous savions deja qu’il s’agirait d’un jeu de combat en arène) et celle de cinq personnages du casting (Tanjiro et Nezuko Kanado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibara et Giyu Tomioka).

Autant dire qu’on reste sur notre faim meme si on reconnaitra une certaine excitation à l’idée d’en découvrir plus. Qu’en pensez-vous ? Attendez-vous ce jeu et sur quel support ? Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba est attendu sur PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series et PC pour cette année 2021.