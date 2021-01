Dragon Quest Tact – Les monstres de Toriyama envahissent l’occident

Dragon Quest était, est et sera. Telle semble être la philosophie autour de cette franchise tout bonnement éternelle. Dragon Quest est partout, tout le temps. D’ailleurs, il y a un peu plus d’un mois sortait la version définitive du onzième opus sur consoles de salon et PC. Une version originaire de la Switch de Nintendo qui n’aura pas entièrement séduit à cause de quelques problèmes de portage. Pourtant, il est aujourd’hui temps de délaisser les consoles, portables ou fixes, pour se concentrer sur le dernier épisode mobile en date : Dragon Quest Tact.

Sorti au Japon durant l’été 2020, le voici qui s’apprête à s’installer dans nos poches d’occidentaux confinés. Ainsi, dés le 27 janvier prochain, on pourra poser nos doigts sur ce titre mettant à l’honneur les monstres de l’univers de Dragon Quest dans un rpg tactique. Il sera question constituer son équipe de monstres, qu’il faudra ensuite entrainer et faire combattre face à d’autres créatures du même bestiaire, lors d’affrontements au tour par tour sur terrains quadrillés.

L’occasion de retrouver les monstres emblématiques de la franchise (Golems, Smilodons et bien sûr les gluants). Mais d’ailleurs, ce ne seront pas là les premiers affrontements des monstres entre eux, une arène dédiée se retrouvant dans plusieurs opus majeurs de la saga. Mais pour l’heure, revenons à Dragon Quest Tact.

Comme la majorité des jeux mobiles, il adoptera le modèle économique du free-to-play, avec tout de même l’accès à un abonnement optionnel payant permettant de progresser plus rapidement au quotidien. À noter également, qu’un Roi gluant sera remis à tous les joueurs au lancement du jeu. Qui, on le rappel, aura lieu le 27 janvier 2021 sur IOS et Android.

Comme dit au début de cet article, Dragon Quest est donc partout, tout le temps. Et cela, même en dehors du milieu vidéoludique, avec la diffusion du remake de la série animée Dragon Quest: La légende de Daï ( auquel on vous conseille de jeter un œil). Une véritable quête sans fin.