Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Le mode histoire et la jaquette du jeu dévoilés

Véritable succès planétaire, rejoignant ainsi les plus grands du Shonen Jump avec ses 100 millions d’exemplaires vendus, Demon Slayer n’a pas fini de marquer la pop culture. Après une adaptation en anime accompagnée tout fraichement d’un film cumulant 660 000 entrées en France, il était évident que l’œuvre de Koyoharu Gotouge se doterait d’un jeu vidéo.

Depuis quelques mois le titre ne cesse de révéler de nouvelles informations le concernant. Si nous avons eu par le passé des images, des présentations de personnages, et des vidéos de gameplay, aujourd’hui nous en savons plus sur le mode histoire par le biais d’une vidéo.

Avec cette vidéo, Aniplex et CyberConnect2 nous dévoilent que le titre retracera l’ensemble de la saison 1 de Demon Slayer. Il reste cependant à savoir si le jeu ira au-delà, en implémentant par exemple, l’arc du Train de L’infini sorti récemment au cinéma, ou en faisant du filler (hors-série) avec, pourquoi pas, des quêtes annexes.

En tous cas, ce qui est sûr, et ce que l’on sait déjà, c’est que le jeu sera un arena fighter parmi tant d’autres. Cependant, comme le sous-entend la bande-annonce nous ne serons pas toujours amené à faire des combats à la chaîne.

En effet, entre chaque combat nous pourrons nous balader dans des zones linéaires représentant chaque lieu emblématique de la série, où il sera possible de dialoguer avec des personnages pour, on suppose, faire avancer la trame principale.

En ce qui concerne les personnages jouables dans ce mode, eh bien il semblerait que seul Tanjiro sera contrôlable. Mais nous ne sommes pas à l’abri de quelques surprises, et même si la possibilité de jouer Inosuke ou Zenitsu semble s’éloigner de plus en plus, nous espérons que Nezuko sera d’une quelconque manière utilisable pour apporter une variété avec le gameplay de son frère.

C’est le moment de se consoler un peu avec l’animation qui, au premier abord, semble toujours être aussi sublime que son adaptation sur petits et grands écrans. Mais nous ne savons pas sur quelle version a été enregistré le trailer, il faudra voir ce qu’il en sera sur les consoles Ps4 et Xbox One.

Et ce n’est pas tout car, en guise de seconde consolation (ou pas) Aniplex a révélé la jaquette officielle du jeu avec celle des versions PlayStation 4 et PlayStation 5, une illustration haute en couleur, qui rappelle tout l’univers de l’œuvre.

Au premier coup d’œil, on peut apercevoir Tanjiro au centre de l’affiche suivi de sa sœur et de ses amis, ainsi que certains des piliers des pourfendeurs de démons tel que Kyojuro Rengoku et Giyu Tomioka. Et enfin, on aperçoit en arrière plan le mystérieux Muzan Kibutsuji, l’antagoniste principal de l’œuvre. Mais si le titre adapte à la lettre la première saison, il ne faudra pas s’attendre à l’apercevoir régulièrement, ni même à se battre contre lui.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hinokami Blood Futan est prévu au Japon pour le 14 octobre 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, et sur PC. Et nous attendons toujours des nouvelles concernant sa sortie dans nos contrées.