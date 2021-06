Sea of Thieves – Jack Sparrow accoste pour la saison 3

Si les aventures du plus célèbres des pirates semblent avoir pris fin sur grand écran, Jack Sparrow fera son retour sur Sea of Thieves à l’occasion de la saison 3. En même temps il est difficile d’imaginer un jeu sur la piraterie sans y intégrer son porte-étendard et il était impossible de passer à côté de cette annonce de Microsoft durant l’E3 2021. Depuis nous avons pu profiter d’une vidéo révélant le gameplay durant le Xbox Games Showcase Extended qui avait lieu ce jeudi 17 juin.

À l’image de Fortnite qui multiplie les collaborations pour intégrer des personnages issus de la pop culture, Microsoft se tourne également vers cette recette pour attirer encore plus de joueurs et n’hésite pas à sortir l’artillerie lourde en nous présentant Davy Jones à bord du Hollandais Volant. Le studio reste très discret concernant le Plunder Pass, ainsi nous ne savons pas encore ce qu’il sera possible de débloquer lors de cette saison et si nous aurons la chance de voyager à bord des navires mythiques de la saga.

Cependant le trailer nous aura permis de découvrir de nouveaux ennemis, mi-hommes mi-crustacés nous rappelant l’équipage maudit de Davy Jones. De plus les nouvelles aventures de flibustiers qui seront disponibles nous feront découvrir une aventure inédite afin de fusionner ces deux univers comme il se doit, et ainsi voguer par delà les mers de Sea of Thieves mais également d’explorer ses profondeurs dans les nouveaux lieu qui accompagneront cette mise à jour.

Si vous êtes un habitué de Sea of Thieves, vous connaissez déjà les dangers de la mer et ses créatures qui n’hésiteront pas à vous attaquer durant vos expéditions. Ainsi il y a fort à parier que le Kraken prenne une place plus importante dans cette nouvelle saison, quand on connais sa relation avec le célèbre Davy Jones dans la saga Pirates des Caraïbes. Toutes ces annonces semblent avoir marqué la communauté du titre et ne manqueront pas d’attirer de nouveaux venus.

Afin de découvrir toutes ces nouveautés il ne faudra pas patienter très longtemps puisque la saison 3 de Sea of Thieves débutera se mardi 22 juin 2021. De plus le titre est toujours disponible via le Game Pass, permettant ainsi de profiter du jeu en ne déboursant que la modique somme d’un euro durant les trois premiers mois. Microsoft tient également à préciser que les nouveautés qui arriveront durant cette mise à jour resteront dans le jeu après la fin de la saison.