La saison 2 de Sea of Thieves arrive la semaine prochaine !

Oyez, oyez, la piraterie ! La “simulation” de pirates de Rare et Microsoft, Sea of Thieves, se prépare à accueillir dès la semaine prochaine, soit le 15 avril, sa deuxième saison dont une partie du contenu est encore entouré de mystères. Étonnamment, et même si le studio anglais a fait quelques annonces sur ce qui attend les flibustiers avec ce prochain contenu, tout n’est pas connu à moins d’une semaine de sa sortie.

Alors comme le première, cette seconde saison devrait se dérouler, si tout va bien, 3 mois et proposer pas moins de 100 différentes nouvelles récompenses à glaner en accomplissant quêtes et autres événements saisonniers ou encore tout simplement en vous adonnant à quelques bons vieux abordages meurtriers sur le bateau d’autres joueurs.

Forcément, tout ceci s’accompagne aussi de nouveaux éléments cosmétiques en pagaille pour “pimper” votre pirate et votre navire, ainsi que de nouvelles emotes dont une nous permettant de nous cacher dans un tonneau ! Idéal pour rendre une petite embuscade ? Pourquoi pas, après tout la fourberie est une des qualités premières des brigands des mers et un beau moyen d’arriver à ses fins dans Sea of Thieves. Avouons aussi que cela serait très drôle, enfin peut-être moins pour l’équipe qui subirait une telle attaque.

Aussi, Rare a pour imagé tout cela sorti un très court teaser de cette saison 2, qui ne nous en apprend malheureusement pas des masses sur ce qu’elle offrira donc. Cependant, nul doute qu’elle saura se montrer à la hauteur des attentes des joueurs, après tout, Sea of Thieves n’a fait que de s’améliorer depuis sa sortie, jusqu’à devenir une référence dans son genre, assez unique reconnaissons-le.

Quant à nous, nous n’hésiterons pas à revenir vers vous dès que nous aurons plus d’informations à vous donner sur le contenu de cette seconde saison et d’ici là n’oubliez pas de continuer à terrifier les sept mers en hissant haut vos couleurs !