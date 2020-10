Sea of Thieves – Les Voiles de l’Union ou quand les pirates font du caritatif

Le studio britannique Rare a dévoilé il y a quelques jours le nouveau DLC Voiles de l’Union pour Sea of Thieves dont une partie des revenus sera distribuée à la recherche contre le cancer. En effet, il vous est donc possible d’acheter dès maintenant le DLC Voiles de l’Union afin d’aider cette association. Celui-ci vous permettra d’obtenir une nouvelle voile pour votre navire, une voile jaune arborant trois flèches entre croisées. C’est une référence au logo de l’association britannique de recherche contre le cancer, Stand Up To Cancer.

Une fois la nuit tombée, celles-ci disparaitront et laisseront place à une constellation d’étoiles étincelantes. Ce nouvel élément cosmétique est vendu au prix de 5,99€ sur le Microsoft Store et 5.30€ sur Steam. Et si vous êtes d’habitude réticent à faire des dons, Microsoft se veut très clair sur la distribution des revenues sur son site.

En effet, d’après le géant américain, 100% du prix des achats via le Microsoft Store seront distribués contre 75% du prix des achats via la plateforme Steam. Une initiative plus que louable de la part de Microsoft et du studio Rare qui tourne une fois le plus le jeu vidéo vers une œuvre caritative.

Certes, ce n’est pas la première fois que l’on assiste à ce genre de phénomène, on se souvient du Summer Games Done Quick ayant eu lieu du 16 au 23 aout dernier ou encore des nombreux lives à travers le monde et de la somme incroyable récoltée lors du Z Event 2019 aux profits de l’Institut Pasteur. Le studio Dead Mage, derrière le Rogue-Lite Children of Morta a lui aussi mis à disposition un DLC caritatif en août dernier. On peut également citer Fall Guys et sa guerre des enchères.

Tous ces exemples sont là pour nous rappeler qu’il est possible de faire des dons plus facilement aujourd’hui grâce au marché vidéoludique, et même si ceux-ci sont facilités par des objets mis à disposition des joueurs, des sortes de récompenses pour leurs dons, cette méthode reste une bonne initiative de la part des studios pour faire avancer la recherche.

Le DLC Voiles de l’Union est ainsi disponible du 28 septembre au 6 novembre via le Microsoft Store et Steam. Rappelons que Sea of Thieves est toujours disponible sur Xbox One et PC et si vous souhaitez en apprendre plus sur l’association Stand Up To Cancer avant de vous procurer cette extension, vous pouvez vous rendre sur leur site officiel.