Summer Games Done Quick 2020 – L’événement caritatif de speedrun

Il est parfois bon d’être rapide…

Parce que le jeu vidéo n’est pas seulement qu’une histoire de records et d’aventures personnelles, aujourd’hui commence une nouvelle édition de l’événement annuel Summer Games Done Quick, qui consiste en une saine compétition entre speedrunners chevronnés, prêts à exploser leurs records et ceux de leurs collègues afin de récolter des dons et récompense qui reviendront directement à une association caritative. Si originellement le rassemblement devait s’organiser courant juin comme à son habitude, c’est finalement de virtuelles retrouvailles dont devront se contenter les habitués.

Il n’est pas difficile de deviner que cette année, les fonds seront déployés pour des recherches contre le Covid-19. Entamé dimanche dernier l’événement devrait durer plus de deux semaines, avec au programme pléthore de jeux joués principalement sur leurs consoles d’origine, que ce soit des titres iconiques tels que le premier Metal Gear Solid, Secret of Mana, l’impossible Zelda II: Adventure of Link ou les excellentissimes Portal !

Sans oublier des pépites plus méconnues du grand publique, telles que des adaptions de licences comme Jimmy Neutron vs. Jimmy Negatron ou encore Disney’s Extreme Skate Adventure (excellent jeux de skate à placer dans toutes les mains) ! Un programme pour tous les goûts qui proposera du contenu varié et divertissant, mais également des noms récents qui devraient vous être familiers, que ce soit Mario Kart 8 Deluxe, The Last of Us premier du nom ou Final Fantasy VII Remake qu’on ne présente plus.

Vous n’avez donc plus d’excuse pour ne pas allez jeter un coup d’œil à ce rassemblement fédérateur plein de bonnes intentions, dont nous vous mettons le lien à disposition juste ici, ne serait-ce que pour partager ces élans de générosité, baignés d’une bonne humeur générale. Un évènement qui montrera encore une fois que le vaste marché vidéo-ludique aide aussi à rendre le monde un peu meilleur chaque jour !