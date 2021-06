Fortnite – Thanos revient avec une coupe à son effigie

Il est arrivé pour la première fois dans le battle royale d’Epic Games pour célébrer la sortie du film Marvel Avengers Infinity War, lors de la saison 4 du chapitre 1. Trois ans plus tard, Thanos revient sur Fortnite plus complet qu’avant, avec une coupe qui lui est dédiée.

Alors, les fans de Marvel et du jeu qui enchaîne les collaborations comme aucun autre, préparez-vous à faire chauffer la carte bleue, car notre bon vieux Titan fou et un peu violet sur les bords revient pour faire scintiller les gemmes de l’infini.

Cette fois-ci, les joueurs pourront obtenir Thanos de deux manières différentes. Premièrement, la façon la plus simple, mais qui fait mal au portefeuille, l’acheter directement dans la boutique d’objets à partir du 27 juin 2021 à 2h du matin.

Mais si vous ne voulez pas recevoir un appel de votre banquier parce que vous avez trop dépensé, vous pouvez toujours vous tourner vers la deuxième option : “J’obtiens le skin que je veux en échange de mon skill légendaire qui en fait fuir plus d’un.”

Pour cette deuxième possibilité la coupe Thanos est là. Cette dernière sera disponible le 21 juin prochain, et permettra de récupérer gratuitement l’ensemble de notre titan violet, qui comprend l’accessoire de dos en forme de gant de l’infini holographique, et bien évidemment sa tenue.

Si vous voulez participer, rien de plus simple, il suffit d’avoir un compte Epic de niveau 30, activer la fameuse double authentification, et bien évidemment, le plus important, de former votre duo et faire un maximum de dix parties en seulement 3h.

Ensuite, à la fin du tournoi, les meilleures équipes de chaque région recevront la récompense ultime, tandis que les autres, qui ont obtenu un minimum de 8 points, se contenteront d’une petite médaille en chocolat avec l’aérosol Thanos afin de se consoler et de se préparer mentalement pour passer à la caisse.

Si notre bon vieux serial killer revient dans cette saison 7 du chapitre 2, mettant en scène une invasion alien avec un gros vaisseau au-dessus de la carte. Pouvons-nous espérer d’autres skins Marvel, comme par exemple les Skrull, cette race extraterrestre venant tout droit de la Maison des idées ?