Demon’s Souls – Le jeu pourrait bientôt arrivé sur PS4

Un des premiers succès de FromSoftware, qui a donné suite aux Dark Souls ou autre Sekiro, a eu le droit à son remake exclusivement sur PS5. Tout d’abord sorti en 2010 en Europe, Demon’s Souls est clairement un des piliers de FromSoftware, dont les fans de la licence, et les heureux détenteurs de la rarissime PS5, ont pu se procurer le remake sur la nouvelle console de Sony. Mais ces heureux élus sont peu nombreux, et la frustration de ne pas pouvoir se procurer ce remake de Demon’s Souls est bien présente chez beaucoup de joueurs. Mais cela pourrait bien changer.

Cette annonce en a réveillé plus d’un, car en effet, Demon’s Souls était l’une des rares exclusivités accompagnant la sortie de la nouvelle console de Sony. Mais il se pourrait bien qu’on ait pu identifier un potentiel portage de Demon’s Souls sur PS4 grâce au tweet de PlayStation Game Size qui aurait analysé la base des données du titre, ainsi que les dernières mises à jour de la console.

Comme il l’est précisé dans ce tweet, le nom du jeu est simplement apparu dans la database, et aucune réelle information n’est à ce jour d’actualité concernant ce portage sur PS4, mais c’est un bon espoir qui nous est servi ici.

Malgré le fait que cette sortie puisse être alléchante pour les fans de FromSoftware, rester dans l’attente quant à ce portage peut être compliqué. En effet, comme indiqué aussi dans ce tweet :

Mais cette version peut être annulée, peut bientôt sortir ou peut être une version de test pour les développeurs.

Etant donné la stratégie de cross-gen de Sony, on peut quand même espérer un miracle, et Demon’s Souls pourrait peut être arriver sur nos écrans de PS4, mais si cela doit devenir une réalité, nous en saurons plus dans les jours, voire mois à venir. Dans tous les cas, les fans de FromSoftware devraient être servis avec Elden Ring qui a annoncé sa date de sortie à l’E3 2021, restez vigilants !