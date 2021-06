[E3 2021] Kazuya Mishima vient latter Super Smash Bros. Ultimate

Qui de Fortnite ou de Super Smash Bros. Ultimate sera le plus grand crossover de l’histoire du jeu vidéo ? Chacun son avis sur la question, mais en termes de pertinence et de mise en scène d’annonce, Nintendo est à un niveau stratosphérique comparé à Epic.

Pendant sa conférence pour l’E3 2021, Nintendo a embobiné tous les spectateurs du Nintendo Direct en laissant croire qu’une annonce concernant un jeu Tekken allait être faite… Mais en lieu et place de cette annonce, nous avons eu droit à une bande-annonce franchement fun pour annoncer l‘arrivée de Kazuya Mishima parmi le roster du jeu de baston made in Nintendo.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Nintendo n’a pas recruté un enfant de chœur. Kazuya, c’est un peu le type qui ferait passer le dictateur d’un petit État pour un vendeur de glaces sur la plage. La bande-annonce d’arrivée de Kazuya est d’ailleurs tirée de la scène bien connue où il jette Heihachi (son propre père… Œdipe es-tu là ?) du haut d’une falaise, mais cette fois-ci, c’est aux personnages de SSBU qu’il s’en prend.

D’ailleurs, il a envoyé tellement de personnage de SSBU par dessus bord, qu’il ferait passer les Spartiates pour des collectionneurs de timbres. Cependant, il finira par trouver son maitre en la personne d’une célèbre petite boule rose, dont nous préserverons l’anonymat pour ne pas vous spoiler (ou pas).

La bande-annonce de bienvenue de Mishima-San au sein de l’écurie SSBU ne laisse aucun doute quant au fait qu’il n’est pas venu là pour parlementer. Ses signature-moves sont bel et bien présents, son doubleur historique depuis Tekken 4 Masanori Shinohara est de la partie, et on pourra enfin rattraper le temps perdu sur le très moyen Street Fighter X Tekken en faisant s’affronter les Shotos de la team Street Fighter (Ken et Ryu) et un Kazuya déchainé.

Aucune date annoncée pour le moment, mais les rumeurs tablent sur le courant de l’été pour l’arrivée de Kazuya Mishima dans le casting de Super Smash Bros. Ultimate.