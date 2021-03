Quand Brawlhalla rencontre les héros de Kung Fu Panda !

“Everybody was Kung Fu fighting !” vous l’avez n’est ce pas ? La bande originale du film Kung Fu Panda. Comme vous l’aurez remarqué via le titre, Brawlhalla va nous offrir un crossover pour le moins épique avec certains personnages de Kung Fu Panda à savoir : Po, Tigresse et Taï Lung.

Mais tout d’abord qu’est ce que Brawlhalla ? C’est un free-to-play développé par les studios Blue Mammoth Games (studio appartenant d’ailleurs à Ubisoft) en 2017. Le titre nous permet d’incarner des personnages inspirés d’évènements historiques, d’époques, de légendes, on y retrouve également des héros de la pop culture. Mais quel est le but du jeu me direz-vous ? D’éjecter le joueur adverse en dehors de la plateforme qui vous servira d’arène. Nous sommes certains que vous voyez déjà quelques ressemblances avec un certain jeu de la plateforme Nintendo…

Et en ce qui concerne la licence Kung Fu Panda, permettez un petit récapitulatif. Nous avions pu faire la connaissance de Po, un panda aussi joufflu que passionné de Kung Fu. Lors d’une cérémonie traditionnelle, il est choisi pour être le guerrier dragon. S’ensuivent alors des aventures toutes aussi rocambolesques les unes que les autres pour prouver à tous et surtout à lui même qu’il est le légitime guerrier dragon.

Outre la présence de notre panda préféré, de sa meilleure ami et de son pire ennemi. Le studio a tout de même pensé dans la mise à jour à faire intervenir les fidèles amis de Po à savoir Maître Shifu lors d’un KO. Mante, Grue, Singe et Vipère quant à eux feront leur apparition dans des attaques signatures. Ces combats pourront être mené sur une toute nouvelle map inspiré du royaume des esprits de Kung Fu Panda 3.

Reste donc désormais à attendre la date fatidique du 24 mars pour pouvoir peut-être expérimenter la fameuse prise du doigt Wuxi !