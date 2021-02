Super Smash Bros. Ultimate date l’arrivée de Pyra/Mythra avec un show

Au risque de vous l’apprendre si vous avez manqué le dernier Nintendo Direct, le prochain personnage qui fera suite à Sephiroth dans Super Smash Bros. Ultimate est un duo tout droit venu de Xenoblade 2. Si Rex était pressenti à l’origine pour prendre le poste, les premières minutes de la présentation de Big N ont rapidement confirmé l’arrivée de Pyra et Mythra. Cependant, si maintenant nous connaissons l’identité du prochain personnage à faire son entrée dans le jeu, il nous manque toujours la date à marquer sur notre calendrier.

Rassurez-vous, l’attente ne devrait plus être longue puisque Nintendo vient d’annoncer que la date de sortie de ces charmantes demoiselles (qui n’en sont en fait pas vraiment, puisque ce sont des outils, hein ?) sera révélée bientôt par le réalisateur du jeu, Masahiro Sakurai. Ce dernier prendra le temps de présenter les subtilités de leur moveset et de partager quelques anecdotes de développement au passage. L’occasion idéale d’en apprendre davantage sur ce duo de combattantes hors pair assez méconnu du grand public.

Cette présentation, probablement enregistrée à l’avance, devrait durer une trentaine de minutes et prendra place le 4 mars à 15h. Attention à ceux qui veulent regarder la présentation dans l’espoir d’en apprendre plus sur le prochain personnage qui attend sagement dans la file d’attente, celle-ci (tout comme les dernières consacrées à des personnages) ne se focalisera que sur Pyra et Mythra, rien de plus. Vous êtes prévenu.

Alors, prêt à embraser l’arène (on aura d’ailleurs plus d’informations sur l’arène inédite lors du show) et à éblouir vos opposants de vos multiples talents ? Le 4 mars à 15h, nous saurons enfin quand Pyra et Mythra rejoindront la liste gargantuesque de personnages de Super Smash Bros. Ultimate. Naturellement, ce titre est une exclusivité Nintendo Switch.