Super Smash Bros. Ultimate – Pyra et Mythra embrasent le terrain

Après plusieurs mois sans événement, Nintendo revient vers nous avec un tout nouveau Nintendo Direct rempli de “nouveautés” en tous genres. Et afin d’enflammer les cœurs des joueurs dès les premiers instants du show, la firme nippone a décidé de frapper fort en annonçant les nouveaux personnages de Super Smash Bros. Ultimate. C’est donc au tour de Xenoblade Chronicles 2 d’allumer la flamme en nous en proposant un duo de personnages de son univers, à savoir Pyra et sa forme originelle Mythra.

Après l’annonce de Sephiroth, l’on connaît maintenant le nom du quatrième combattant qui viendra se joindre au fighter pass en la personne de Pyra qui semble avoir un set de moves qui risque de mettre le feu aux poudres en ce qui concerne les stratégies actuelles. En effet, au vu des images qui ont été présentées lors du Nintendo Direct on peut s’attendre à un personnage privilégiant la vitesse d’assaut afin de prendre le dessus sur ses adversaires.

Mais attention, ce n’est pas l’unique point fort de Pyra, puisqu’en plus de capacités intéressantes, cette dernière pourra, un peu à la manière du dresseur de Pokémon, switcher entre sa forme de base et sa forme originelle appelée Mythra. Elle débloquera alors de toutes nouvelles compétences et une autre manière d’être jouée. En ce qui concerne son smash final, Rex sera aussi de la partie puisqu’il s’alliera avec Pyra pour porter un coup ô combien dévastateur.

Enfin, Super Smash Bros. Ultimate se verra aussi doté d’une toute nouvelle map directement tirée de Xenoblade Chronicles 2 ! Les joueurs pourront donc combattre sur le dos d’Azurda tout en profitant des étendues infinies de la mer des nuages, le tout sous les regards attentifs des compagnons de voyage de Rex. Pyra et Mythra seront disponibles dès mars prochain pour tous les possesseurs du fighter pass.