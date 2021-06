Ghost of Tsushima – Les katanas pointent vers un standalone PS5

Les katanas exigent beaucoup d’entretien. Laissés trop longtemps dans leur saya (fourreau), les lames s’émoussent, ou pire rouillent. Fort heureusement, les développeurs de Ghost Of Tsushima pensent aux samurais vidéoludiques. Après un mode multijoueur très honorable sur l’ile de Tsushima, il se pourrait que l’on puisse tirer les lames dans une extension standalone sur PS5, nommée Ghost of Ikishima.

Acclamé par la critique et par le public, le dernier titre de Sucker Punch Productions n’est pas prêt à rendre les armes, et ce n’est pas pour nous déplaire. En effet, des insiders misent sur une suite/extension à Ghost of Tsushima qui pourrait débarquer vers la fin d’année 2021. Calqué sur le modèle Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, le titre serait donc un jeu autonome. Il devrait selon toute vraisemblance être plus petit que le jeu d’origine (tant en termes de taille que de scénario), et se dérouler sur une nouvelle île, celle d’Ikishima (ou île d’Iki).

Ghosts of Ikishima. An Expandalone type game. Aiming for 2021. Not sure how so many seemed to find out so quick. — Nick (@Shpeshal_Nick) June 24, 2021

Rien de sûr pour l’instant, mais une telle annonce ne serait pas une surprise. Et cela pourrait très bien être l’une des cartes les plus fortes du jeu de la communication de Sony pour un prochain State of Play, qui devrait avoir lieu en juillet 2021. Exclu PS5 ? Extension cross-gen ? Cela reste à confirmer.

Alors que les rumeurs autour d’un portage PC pour Ghost of Tsushima continuent à voguer sur les internets à la vitesse de pétales de cerisiers dans le vent, les regards se tournent de nouveau vers le jeu de Sucker Punch Studios. De plus, un film inspiré du titre est bel et bien en chantier actuellement… Un moment de hype qui pourrait tout à fait être l’instant idéal pour révéler au public du nouveau contenu pour le jeu.

Amateurs, amatrices de duel à la sauce Kurosawa, prenons donc notre mal en patience, car il est évident que vu les palettes entières de G.o.T vendues au cours de l’année écoulée, Sony n’est pas prêt à mettre de côté une licence avec une aussi solide fanbase.