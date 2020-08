Ghost of Tsushima dégaine par surprise un DLC orienté multijoueur

Il y a un mois de cela sortait Ghost of Tsushima, un jeu de samouraï où le joueur incarne Jin Sakai, un fier combattant de l’armée japonaise cherchant à se venger de l’armée mongole. Ce jeu, édité par le studio Sucker Punch, a reçu énormément d’avis positifs, ce qui a permis au studio de suivre son plan de route à la lettre.

Les développeurs nous ont ainsi informés qu’un DLC gratuit sera disponible pour l’automne, du nom de Legends. Il accueillera un mode multijoueur inédit en coopération de deux à quatre joueurs.

Ce nouveau DLC se veut plus fantastique et horrifique que le jeu de base, car il sera fortement inspiré des contes et mythes qui entourent l’histoire du Japon. Cette fois-ci, l’histoire ne sera pas centré sur le personnage de Jin, mais sur quatre autres personnages, des guerriers légendaires de Tsushima. Chacun ayant une classe prédéfinie et différente entre samouraï, hunter, ronin et assassin. Et chaque classe aura ses spécificités et pourra être personnalisée.

Pour ce qui est du contenu, un mode deux joueurs en coopération suivra une série de missions scénarisées, rappelant assez l’histoire originelle de Ghost of Tsushima. Tandis qu’à quatre joueurs, un mode survie permettra d’affronter des vagues d’ennemis sortis tout droit du folklore japonais.

Sucker Punch ne compte pas en rester là, car un mode raid, toujours à quatre joueurs, devrait faire son apparition plus tard. Et si vous n’avez personne pour jouer avec vous, un système de matchmaking sera disponible afin de trouver d’autres joueurs.

Darren Bridges, concepteur senior chez Sucker Punch Productions, l’a annoncé ainsi :

Nous avons pensé Legends comme une expérience purement coopérative. Vous pourrez faire équipe avec des amis ou via le matchmaking en ligne et jouer à Legends en groupe de deux à quatre joueurs. Chaque joueur pourra choisir l’une des quatre classes de personnages : samouraï, chasseur, ronin, ou assassin. Chaque classe est dotée d’avantages et de capacités uniques que nous dévoilerons prochainement.

En jouant à Ghost of Tsushima: Legends à deux joueurs, vous pourrez participer à une série de missions d’histoire en co-op dont la difficulté augmente progressivement. Le système de combat est similaire à celui de la campagne solo, mais avec de petites touches de magie qui nécessitent souvent une synchronisation parfaite avec votre partenaire. À quatre joueurs, vous pourrez prendre part à des missions de survie et combattre des vagues d’ennemis redoutables, comme des Oni dotés de capacités surnaturelles, et bien d’autres.

Au fur et à mesure que nous approcherons de la date de sortie, nous dévoilerons plus d’informations sur Legends, comme des détails sur les classes de personnages, la personnalisation, et bien plus encore ! Un grand merci à tous pour votre soutien et votre passion pour Ghost of Tsushima !

Le DLC Legends de Ghost of Tsushima sera disponible gratuitement cet automne et nécessitera évidemment un abonnement PlayStation Plus pour pouvoir jouer en ligne.