Fall Guys étoffe sa garde-robe avec le skin Bulletkin d’Enter The Gungeon

En moins de deux semaines de lancement, Fall Guys ne montre aucun relâchement et n’arrête pas de faire rêver ses nombreux joueurs actifs en ajoutant de nouveaux costumes. Jusqu’à présent, nous avons eu Gordon Freeman, The Scout de Team Fortress 2, Alix de la série Half-Life et Jacket de Hotline Miami, skins à découvrir juste en dessous.

La dernière customisation a été révélé sur le compte Twitter de Fall Guys, les joueurs peuvent dès à présent débloquer le skin Bulletkin, qui été l’un des principaux ennemis sur Enter the Gungeon en 2016. Le skin ressemblera à une balle de pistolet, le corps en jaune, un capuchon argenté et un grand sourire. Bien évidemment, il vous faudra sortir les couronnes pour pouvoir l’acquérir, car il ne sera pas bon marché. Vous aurez besoin de 10 couronnes au total, cinq pour la moitié supérieure et cinq pour le bas.

Mais attention le skin sera disponible que pendant deux jours. On ne sait pas s’il reviendra un jour, donc pour les fans d’Enter The Gungeon , ou tout simplement si vous aimez ce skin, il ne vous faudra pas perdre de temps.

Alors que Mediatonic a déjà rassemblé un assortiment très cocasse de skins, les fans s’amusent eux aussi à présenter leurs créations sur plusieurs réseaux sociaux. Petite sélection de ces créations farfelues :

Plus drôle encore, certains créent leurs skin en le tricotant ou encore en peinture sur des cailloux.

Ce n’est plus une surprise, Fall Guys est devenu le jeu du moment en l’espace de deux semaines. Les développeurs Mediatonic ont indiqué qu’ils aimeraient le voir sur d’autres plates-formes telles que la Xbox One et la Nintendo Switch. Pour le moment, le jeu est uniquement disponible sur Playstation 4 et PC.