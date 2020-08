Fall Guys Ultimate Knockout attire déjà de nombreux tricheurs

Fall Guys est un jeu récent sorti le 4 août 2020, édité par Delvover et développé par Mediatonic, qui connait en une semaine déjà un grand succès. Mais à peine sorti, Fall Guy fait beaucoup parler de lui, et ce n’est pas uniquement pour les bonnes raisons. Le jeu attire en effet déjà de nombreux tricheurs qui détournent les mécaniques de son gameplay pour gagner.

Fall Guys est avant tout un jeu multijoueurs ayant pour but de créer du fun et de faire passer de bons moments rigolos entre amis ou avec des inconnus. Ce n’est pas de prime abord un jeu taillé pour l’e-sport. Cependant, certains joueurs ne perçoivent pas le jeu de la même façon et veulent à tout prix gagner comme dans un battle royale tel que Fortnite ou Apex, quitte à se priver de l’amusement ; comme l’explique Polygon, le plus gros des tricheurs de Fall Guys se compose de speedhackers. Le speedhack consiste à avoir son personnage qui court plus vite qu’il ne devrait, ce qui fait qu’il distance rapidement les autres joueurs, pour atteindre la ligne d’arrivé afin d’être qualifié.

Un développeur de Mediatonic souligne à Polygon « Tricher retire le plaisir de jeu de chacun ». Suite à plusieurs signalements des joueurs, l’équipe de développement de Fall Guys a posté un message sur Twitter dans lequel ils annoncent et préviennent leur communauté qu’il sont au courant de cette mode de speedhack, et qu’ils travaillent à résoudre le problème. Ils encouragent également les joueurs à signaler les tricheurs, afin de pouvoir sécuriser au mieux leur logiciel.

Malgré le travail des développeurs sur un correctif du jeu, aucune mise à jour n’a été annoncée dans les jours ou mois à venir. Les joueurs jouant fair-play espèrent que cette mode du speedhack disparaîtra rapidement à l’occasion d’une prochaine mise à jour…