Minecraft accueille Sonic le Hérisson pour un DLC supersonique

Pour célébrer le 30e anniversaire de Sonic le Hérisson, SEGA a annoncé que notre Erinaceus Concolor préféré (merci Wiki) fera une apparition dans un jeu célèbre pour un crossover plutôt inattendu. À partir d’aujourd’hui, les joueurs pourront acheter le pack DLC Sonic the Hedgehog sur le store de Minecraft.

Bien que les sceptiques puissent être prompts à considérer qu’il s’agit d’un simple skin pack, il semble qu’un certain effort ait été fourni pour ce pack DLC. L’extension propose plusieurs parcours générés de manière procédurale, basés sur certains des niveaux les plus emblématiques de Sonic, comme Green Hills Zone et Chemical Plant Zone. Et il faut avouer que l’esthétique Minecraft marche plutôt bien avec cet emballage venu des anciens jeux Sonic !

Plus encore que quelques décors emplis de nostalgie, les joueurs pourront également incarner des versions Minecraft de nos shitty friends personnages favoris de la licence. Et on le redit, il ne s’agira pas de simples skins, puisqu’ils seront dotés de leurs mouvements signatures et de capacités originales. Sonic disposera de son dash légendaire, Tails peut planer sur de courtes distances, et Amy est même équipée de son énorme maillet (certainement volé à Kaori Makimura, mais c’est un autre débat).

De plus, les nouveaux skins du jeu reprennent de nombreux éléments Minecraft existants et les transforment pour qu’ils fonctionnent comme dans un jeu Sonic. Des boosts de vitesse, des ennemis robotiques et, surtout, des anneaux ont été inclus. Il faut bien avouer qu’un effort a été fait, et que cela constitue plutôt une belle manière de fêter les trente ans du hérisson le plus rapide du paysage vidéoludique.

Que les joueurs qui n’achètent pas le pack DLC se rassurent, ils auront tout de même la possibilité de débloquer un éditeur de personnages Sonic the Hedgehog. Ils pourront le faire en participant à l’événement spécial du serveur The Hive, qui comprendra également une variété de mini-jeux uniques que les joueurs pourront essayer.

De quoi patienter en attendant des nouvelles de Sonic Colors et du prochain Sonic 3D ?