[Rumeur] Sonic Colors – Une version remasterisée en route ?

Des histoires tragiques dans le jeu vidéo, il y en a un paquet… Des studios qui meurent, des développeurs stars qui disparaissent, des scandales à répétition… Tout ces événements ont tendance à écorner la passion des joueurs et l’amour des fans… Et c’est tellement facile aujourd’hui de générer de la mauvaise presse pour détruire des réputations… Sonic n’a pas eu besoin de ça pour plonger en enfer. Depuis le passage à la 3D, le hérisson bleu de SEGA a enchaîné les échecs, abandonnant lentement son rôle au firmament au plombier bedonnant contre lequel il s’est opposé pendant une décennie.

Bon, il faut relativiser : si la carrière du perso a été mouvementée ces 20 dernières années, le hérisson ne s’est pas illustré que dans des daubes. Si on pense à Sonic Forces qui était plutôt sympa ou Sonic Generations et Sonic Mania (tout 2 se partageant le rôle de meilleur hommage réalisé pour un personnage de jeu vidéo selon nous), il y a aussi eu Sonic Colors. Sorti sur Wii et DS en 2010, le soft a su se démarquer des autres jeux 3D de la série grâce à un game design réussi, des power-up originaux et tout simplement, en étant un bon jeu. Bref, un Sonic sympa qui pourrait bien avoir une seconde occasion de briller.

Alors attention, vous aurez constaté l’usage du conditionnel dans la phrase précédente, les informations qui vont suivre ne doivent pas être prises au premier degré, il s’agit de rumeurs mais Sonic Colors pourrait effectivement avoir droit à une version remasterisée. Cette nouvelle fait suite à la découverte d’internautes, ces derniers ayant trouvé sur le site d’une compagnie de doublage outre-Rhin des preuves d’une adaptation en allemand d’un remaster du jeu en question.

Bien entendu, ces bruits de couloir ne sont pas forcément infondés. Il y a peu, le hérisson fêtait ses 30 ans de carrière et il n’est pas impossible que SEGA ait pris du retard sur ses plans de célébration avec le coronavirus. L’autre argument qui donne du poids à cette nouvelle et que le studio en question est celui responsable de tout les doublages de jeux Sonic (en allemand) depuis Sonic Generation, premier jeu de la série d’ailleurs a faire parler Sonic dans la langue de la chancellerie. Ceci dit, le site de la compagnie en question est actuellement en maintenance, il n’est donc pas impossible que les preuves disparaissent d’ici la remise en ligne.

Donc Sonic Colors ou pas ? Difficile de trancher pour le moment. Si ces “preuves” constituent bien des arguments intéressants, au jour d’aujourd’hui, il est probablement plus sage de prendre notre mal en patience et d’attendre que SEGA confirme ou infirme la nouvelle et qui sait, espérons le, le titre, s’il existe réellement, profitera peut-être de la puissance des nouvelles consoles.