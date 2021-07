Assassin’s Creed Infinity – Le futur AC inspiré par Fortnite et GTA Online

C’était presque un secret de polichinelle, puisqu’on savait depuis un moment déjà qu’Ubisoft pensait à créer un opus de la saga Assassin’s Creed 100% multijoueur (Assassin’s Creed Unity, tu restes où tu es personne ne veut t’entendre), ou du moins pensé comme un jeu-service. Le projet passe donc de l’état de rumeur insistante à réalité pure et dure, “É qué s’appelerio” Assassin’s Creed Infinity (nom provisoire).

Sans réelle surprise, Marc-Alexis Côté, directeur créatif d’Assassin’s Creed Syndicate et producteur senior d’Assassin’s Creed Odyssey, prend la tête du projet en tant que producteur exécutif. Il sera appuyé par Étienne Allonier, directeur de la marque depuis plus de 10 ans. Le projet rassemblera plusieurs studios d’Ubi, dont Ubisoft Montréal et Ubisoft Québec qui travailleront de concert.

Ubisoft a fourni peu de détails sur les particularités de leur prochain titre qui fonctionnera sur le modèle “game as a service”, donc avec une opulence micro-transactions et de loot boxes ? C’est en effet à prévoir. D’autant plus que le futur Assassin’s Creed Infinity s’inspirerait de Fortnite et de GTA5 Online en ce sens qu’il s’agirait d’une plateforme de jeu évolutive, en ligne, à laquelle du nouveau contenu serait fréquemment ajouté.

La joie se lit d’avance sur vos visages conquis d’avance… Ceci dit, vu le succès insolent des précédents AC Odyssey et Valhalla, il était totalement prévisible qu’Ubi ne laisse pas dormir sa poule aux œufs d’or bien longtemps. Si le virage Online ne plairait clairement pas à tout le monde, sachez qu’il y aura bien d’autres opus solos à l’avenir. Tant que la poule pond, pas de raison de l’envoyer à l’abattoir.

Concernant une quelconque fenêtre de sortie, il ne faudra pas attendre AC Infinity avant plusieurs années, le projet entrant tout juste en phase de préproduction. Une façon polie de dire que pour l’instant, on fait des réunions de services en prenant soin de ne pas parler des problèmes de harcèlements qui sclérosent l’entreprise en imaginant ce que le jeu pourrait être pour rapporter un maximum de dollars/euros/bitcoins (rayez la mention inutile).

En attendant des nouvelles, on retourne chevaucher un loup dans AC Valhalla. Au fait vous vous souvenez qu’il était prévu qu’Altaïr ait une arbalète dans Assassin’s Creed, mais qu’elle avait été retirée pour des raisons de cohérence historique ? Chevaucher un loup… Huhuhu….