New Game Plus, le Podcast – Épisode 03, le director’s cut !

Pas de vacances – en tous cas, pas encore – pour le Podcast de New-Game-Plus.fr, et on revient cette semaine en duo avec un format plus traditionnel après le gros hors-série consacré à l’E3 2021.

Au sommaire, comme d’habitude, un rapide tour de l’actu de ces derniers jours, un saut en dehors des sphères du jeu vidéo avec nos coup de cœurs (ou pas !) télé/bouquins/ciné, et les chroniques. Cette semaine, on a choisi de s’arrêter sur la notion de director’s cut empruntée au cinéma et qui a fait son apparition dans le vocabulaire marketing des éditeurs pour semble-t-il, remplacer les remakes et autres remasters.

On s’intéressera aussi à l’histoire complètement folle du projet Abandoned, que de trop nombreux joueurs s’imaginent être un gros coup de pub monté par Kojima et ses équipes pour annoncer un nouveau jeu Silent Hill… Et s’il ne s’agissait que d’un modeste indé dépassé par les évènements… ?

Comme à son habitude désormais, l’émission est réalisée grâce au concours amical de Razer et disponible sur vos providers de podcast habituels, de Deezer à Spotify en passant par Google Podcast ou Amazon Music, et on ne saurait que trop vous encourager à vous abonner pour être averti dès la parution du prochain épisode. Si tout se passe comme prévu, il devrait d’ailleurs paraître aux alentours de mercredi 21 juillet…

Crédits musique :

Perturbator, Miami Disco (B.O. Hotline Miami)

David Bowie, Thursday’s Child (B.O. The Nomad Soul)

Shoji Meguro, Pursuing my True Self (B.O. Persona 4)

SST Band, Wilderness (Live) (B.O. Golden Axe)