Beats & Pixels #2 – Le podcast New Game+ 100% musique de jeux vidéo

Un épisode deux ? Pour un podcast dédié à la musique de jeux vidéo ? Qui l’eut crû ? Revoilà donc Beats & Pixels sur les rails pour un nouvel épisode, qui, on l’espère saura vous plaire autant que son premier essai. Nous voilà donc repartis pour explorer nos plus beaux moments de musique de jeux vidéo, mais pas que.

On vous rappelle notre leitmotiv : à chaque nouvel épisode, nous aborderons un thème, une saga, ou un auteur particulier toujours sous l’angle de la musique. Plus qu’un simple juke-box, c’est avec amour que nous allons vous offrir un cocktail de morceaux cultes et inconnus, de la chiptune minimaliste aux envolées symphoniques.

Et pour ce deuxième épisode, nous partons dans les tréfonds des lieux les plus obscurs et sombres, où une chaleur de damné accompagne les discussions les plus philosophiques : les Enfers. Oui, au pluriel. Parce que des représentations de l’Enfer, ou plutôt des Enfers, il y en a des tonnes. Mais sont-elles si variées que ça ? Et comment s’en sortent les compositeurs pour jeter nos oreilles dans ces terres inhospitalières ?

Pour ce podcast que nous souhaitons/espérons/ferons tout pour être bimensuel, en alternance avec l’excellente émission des non moins excellents Nico et Riku, nous tâcherons d’être bien plus qu’une simple playlist, en vous donnant la “signature” New Game Plus : un soupçon d’analyse supplémentaire pour pousser le concept toujours plus loin.

Le podcast Beats & Pixels est disponible sur toutes les bonnes plateformes de streaming audio, sur Spotify, Apple Podcast, Deezer ou Amazon music. N’hésitez pas à nous faire des suggestions, des remarques, et même des propositions de thèmes pour les épisodes à venir dans la zone des commentaires !

Crédits sons :

Diablo 2 – Roger and Me – PC – Matt Uelmen – Blizzard – 2000 Dante’s inferno – Crossing the Styx – PS3/Xbox 360 – Garry Schyman – Visceral Games -2010 Army Corps of Hell -Title Theme – PS VITA – Version abrégée de « Open Season » de Tetsukabuto – Enterspher/Square Enix – 2012 Agony – Servant of hell – Draco Nared & Android Lust – PC -Madmind Studio- 2018 Disgaea 4 Complete + Unforgotten Melodies Remastered – Arcadian Vampire – PS3- Tenpei Sato – Nippon Ichi Software – 2011 Hellblade Senua’s Sacrifice – The Viking – Xbox One – David Garcia – Ninja Theory – 2017 Bayonetta 2 – Gates of Hell – Hiroshi Yamaguchi – Wii U – Platinum Games – 2014 DMC 3 – Heaven In Hell (Demon World Choir) – Tetsuya Shibata – PS2 – CAPCOM- 2005 Doom eternal – Demonic – Mick Gordon – PC – ID Software – 2020. Spec Ops The line – The Lost Battalion – Elia Cmiral – PC/PS3/Xbox360 – Yager Development – 2012 Shin Megami Tensei 3 Nocturne (Maniacs OST) – Master of Hell – Shoji Meguro – PS2 – Atlus Saint Seiya Hades– Orpheus Melancholy Harp – Masahiko Hagio – PS2 – DIMPS – 2005 God of War 3 – The March of Tartarus – Ron Fish – PS3 – SCE Santa Monica – 2010

BONUS : Ghouls n Ghosts – Haunted Graveyard theme – Megadrive – CAPCOM/SEGA 1989