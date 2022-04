Game Pass et Games With Gold – En mai, joue comme il te plaît

Games With Gold

Avant d’aller voir l’agenda Game Pass, une fois n’est pas coutume, on peut se réjouir du programme des Games With Gold pour ce mois de mai, puisque l’un des jeux offerts est l’une des propositions les plus originales et les plus réussies que nous a donné le jeu de plateforme de ces dernières années. Yoku’s Island Express, puisque c’est de lui dont il s’agit, mixe en effet avec brio le platformer classique avec des éléments de Metroidvania à la Ori – d’autant qu’il se passe dans une forêt chatoyante – avec le jeu de… flipper ! Il faut s’y essayer pour comprendre le petit coup de génie de gamedesign qu’est ce jeu, et ça tombe bien puisqu’il vous est offert dans le cadre des Games With Gold (ou avec l’abonnement Game Pass Ultimate, on le rappelle). Le programme complet du mois est le suivant :

Hydro Thunder Hurricane (Xbox 360), téléchargeable du 1 er au 15 mai.

au 15 mai. Yoku’s Island Express, téléchargeable tout au long du mois de mai

Viva Piñata Party Animals (Xbox 360), téléchargeable du 16 au 31 mai

The Inner World, téléchargeable du 16 mai au 15 juin

Game Pass

Est-ce une réaction à l’arrivée très prochaine de la nouvelle version du PlayStation Plus ? En tout cas, le catalogue du Game Pass mise sur le Day One pour son programme de mai, avec notamment le plutôt attendu Trek To Yomi, qui louche du côté du Kurosawa Mode de Ghost of Tsushima, mais aussi le dernier né de la franchise Sniper Elite, qui arrive dès sa sortie sur le service. On rappelle aussi que NBA2K22 a débarqué par surprise il y a quelques heures sur le Game Pass.

Les jeux du mois déjà annoncés sont les suivants :

Loot River – 3 mai (Console)

Citizen Sleeper – 5 mai (Console)

Trek to Yomi – 5 mai (Console, PC)

Eiyuden Chronicle: Rising – 10 mai (Console, PC)

Hardspace: Shipbreaker – 24 mai (PC)

Sniper Elite 5 – 26 mai (Console, PC)

Pac-Man Museum+ – 27 mai (Console, PC)

Une prochaine vague de jeux sera annoncée dans le courant du mois, nous tiendrons cette liste à jour dès que possible ! Repassez voir cet article de temps en temps…