Le futur de Fortnite pourrait se dérouler aussi sur grand écran

On vous arrête tout de suite. Si on a tous un jour rêvé de jouer à nos jeux préférés sur écran géant, ce n’est pas du tout à l’ordre du jour. Si nous nous retrouvons aujourd’hui, c’est parce qu’Epic ambitionnerait d’ouvrir une nouvelle branche de divertissement consacrée à la production de vidéos/films. Alors un long métrage Fortnite ne doit pas être bien loin.

D’après nos confrères de The Information (lien dans les sources), le mastodonte américain serait à la recherche de moyens de diversifier ses opérations en dehors du jeu vidéo et aurait jeté son dévolu sur le cinéma. Et, autant le reconnaître, avant que l’internet ne finisse par s’écrouler sous le poids de sa propre culture, il s’agit probablement d’une excellente idée (Fortnite est toujours un phénomène dans l’arène Battle Royale comme le confirment ses 4 millions de joueurs qui s’y connectent quotidiennement). Mais, pourquoi avoir attendu autant de temps avant de se lancer ?

Toujours d’après la rédaction évoquée plus haut, cette décision ferait suite aux conflits qui ont récemment opposé Epic à certains géants du GAFA (notamment Apple) desquels Epic est sorti « vainqueur », victoire relative puisque les joueurs favorisant la marque à la pomme ne peuvent plus télécharger le jeu phare de l’éditeur depuis l’App Store.

Ceci dit, ce n’est pas pour demain non plus… À l’heure actuelle, Epic a juste laissé entendre qu’il pourrait poursuivre sur cette voie sans cependant confirmer l’ouverture d’une telle branche. Néanmoins, si le géant finit par se décider, il est concevable que les trois anciens de chez Lucasfilms débauchés plus tôt dans l’année, trio qui comprend d’ailleurs Jason McGatlin connu principalement pour son travail sur Solo: A Star Wars Movie et Star Wars: Rogue One, se voient confier cette lourde tâche…

Maintenant, on ne peut s’empêcher de se poser la question suivante : à quoi pourrait bien ressembler un film Fortnite ? Personnellement, aucune idée Et à observer les diverses réactions apparues sur le web, nous ne sommes pas les seuls ! Amusement, consternation, excitation, dépit… Personne ne semble être d’accord et nous sommes d’avis que les nombreux bouts de pop culture collés ensemble avec un Battle Royale (qui est d’ailleurs aussi un bout de culture populaire) ne doivent pas franchement faciliter la tâche… En tout cas, difficile d’imaginer un tel film autrement qu’une pub d’1h30… Un nouveau Food Wars peut-être ?

Et vous dans tout ça, sur cet arc-en-ciel de réactions diverses et variées, où vous situez-vous ? Avez-vous des attentes ? Des espoirs ? Un tel melting pot de culture populaire (melting pop ?) peut-il, selon vous, engendrer un bon film ? Si nous ne nous faisons pas trop de soucis pour l’avenir de Fortnite au cinéma (après tout, Pixels et Le Monde Secret des Emojis ont eu une belle vie à défaut d’avoir des qualités), nous ne sommes pas franchement surpris de voir que le succès de ces dernières années court dans les traces de Sonic et Mario.