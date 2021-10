Les jeux gratuits PC (Epic Games Store, GOG et Ubisoft) d’octobre

Epic Games Store

C’est désormais une tradition pour les joueurs PC : le petit tour hebdomadaire sur l’Epic Games Store pour découvrir le ou les jeux gratuits, et les ajouter sans frais à sa bibliothèque. Que ce soit des titres indé ou de véritables AAA, on est rarement déçu par l’offre, d’autant que quand c’est gratuit, on en a forcément pour notre argent ! Ce mois-ci, Epic Games nous offre donc :

Europa Universalis IV – jusqu’au 7 octobre

En attendant la sortie du prochain Age of Empires, Epic Games nous donne l’occasion de découvrir ou redécouvrir ce classique de la stratégie signé Paradox (Crusader Kings, Stellaris, entre autres).

PC Building Simulator – du 7 au 14 octobre

Puisque tout, du 38 tonnes à la chèvre, est passé à la moulinette du Simulator, il fallait bien que le PC lui aussi y arrive… PC Building Simulator est à la fois une simulation, mais aussi une sorte de puzzle game – tous ceux qui ont un jour essayé de monter leur PC savent à quel point cela peut être un casse-tête. Réalisé sous licence de nombreux acteurs du monde du PC (MSI, Aorus, Intel, AMD, Asus, Razer, etc.), le jeu se veut didactique et enseignera même aux débutants la fonction de chaque élément ainsi que la manière de monter sa propre machine.

GOG

Le store de CD Projekt distribue, comme la concurrence, des jeux actuels, mais s’est surtout fait une spécialité de rendre disponibles de bons vieux classiques (le nom de la boutique ne signifie rien d’autre que Good Old Games !). Et à l’occasion, certains d’entre eux sont même gratuits pour un temps !

Lure of the Temptress

Point’n click signé Revolution Software (Broken Sword), le jeu était le premier à bénéficier du Virtual Theatre, qui permet aux PNJ de vaquer à leurs occupations, que le joueur s’en préoccupe ou pas. Résultat, un monde plus vivant et immersif que jamais. Si cela paraît acquis aujourd’hui, c’était une vraie avancée en 1992, date de la sortie du jeu.

Beneath a Steel Sky

Voilà une offre qui tombe à pic, puisque la suite de ce classique de 1994, intitulée Beyond a Steel Sky, est sur le point de sortir sur toutes les consoles et sur PC (le jeu est déjà disponible sur Apple Arcade). Beneath a Steel Sky, c’est un point’n click solide développé sous la direction artistique de Dave Gibbons (qui rempilera pour Beyond…), auteur avec Alan Moore de Watchmen. Et pour préparer au mieux la sortie de Beyond a Steel Sky sans se donner la peine de rejouer au premier jeu, la BD de Gibbons tirée du jeu est incluse au format numérique !

Ubisoft en bonus

Tom Clancy’s Ghost Recon est offert du 5 au 11 octobre sur la boutique Ubisoft, pour fêter les vingt ans de la licence. Et ce n’est pas tout, puisque des packs de DLC sont également temporairement gratuits pour Ghost Recon Wildlands et Ghost Recon Breakpoint. Tous les détails se trouvent ici.