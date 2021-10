Monster Hunter Rise sur PC est enfin daté !

La patience des chasseurs sur PC aura été mise à rude épreuve pendant ces longs mois, mais l’attente a été récompensée. Il aura fallu attendre la laborieuse présentation TGS de Capcom (laborieuse parce que le lien proposé par la page officielle de Capcom sur YouTube ne voulait juste pas fonctionner) pour enfin connaître la date de la version PC de Monster Hunter Rise, une version présentée au travers d’un trailer qui fait la part belle à tout ce que cette version a d’unique.

Ceci dit, ceux qui ont eu la chance de capter le show en direct auront découvert tout ce que cette version PC aura à offrir et à partir de quand il sera possible d’en profiter ! Et c’est toute une myriade d’améliorations qui feront leur entrée une fois qu’il aura trouvé sa place sur PC. Affichage panoramique ? Suffisait de demander ! 4K et meilleur taux d’images par seconde ? Bien sûr ! Vous prendrez bien des textures HD avec ceci ? Mais certainement ! Et pourquoi pas ce qui fait le plus défaut à la version sortie sur console hybride : la possibilité de chat vocal avec vos amis Hunters ? Oui, c’est Noël ! Enfin, presque Noël en fait puisque Monster Hunter Rise PC est attendu pour le 12 janvier 2022.

Vous avez peur d’avoir manqué le fun pendant tous ces mois ? Rassurez-vous ! Dès l’apparition du titre sur PC, vous pourrez profiter de tout le contenu dont disposent déjà les utilisateurs Switch, incluant les bonus cosmétiques de précommande, ou ceux du partenariat avec Monster Hunter Stories 2, mais également les quêtes et objets de collaboration (auxquels s’ajouteront bientôt des éléments Sonic). Et pour vous aider à patienter jusque-là, vous pouvez toujours mettre à l’essai la démo qui sera mise en ligne le 13 octobre.

Il nous aura donc bien fait attendre, mais le voici enfin : Monster Hunter Rise plantera ses griffes sur PC le 12 janvier prochain. Capcom rappelle également que son extension payante Sunbreak est attendue aussi bien sur PC que sur Nintendo Switch pour l’été 2022.