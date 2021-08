Monster Hunter Rise – Akuma débarque pour un crossover brutal

SHUN GOKU SATSU !! Si le cri emblématique de l’attaque meurtrière d’Akuma résonne à vos oreilles, les lignes qui suivent vont vous réjouir au plus haut point. En effet, Capcom poursuit ses collaborations entre Monster Hunter Rise et ses franchises maison, et après Amaterasu et l’univers poétique d’Okami, changement radical d’ambiance pour un nouveau crossover qui s’annonce assez improbable, mais diablement enthousiasmant.

À la surprise générale, Capcom vient d’annoncer que le guerrier démoniaque de la licence Street Fighter, Akuma, le maitre du Satsui no Hado, allait arriver au sein de MHR dès ce weekend (le 27.08 pour être précis) pour faire subir les pires sévices aux créatures errant autour du village de Kamura.

Akuma arrivera sous la forme d’une armure à obtenir suite à l’accomplissement d’une quête d’événement spéciale. On retrouvera le guerrier tel qu’il apparaît dans Street Fighter V : tignasse flamboyante, karategi déchiré et yeux rouge sang. Bien entendu, il débarque avec son panel de coups emblématiques, de sa boule de feu Gohadoken, au coup de pied tournoyant Tatsumaki Zankyukaku. Gageons que les développeurs n’auront pas oublié d’y inclure son légendaire Wrath of the Raging Demon…

Si vous êtes un tant soit peu sensible à la licence de versus fighting iconique de Capcom, et que êtes joueur de Monster Hunter, il va sans dire que cette annonce a de quoi vous faire plaisir. Pouvoir mettre K.O. les Magnamalos et autre Tetranadons à mains nues devrait se montrer assez satisfaisant, mais c’est surtout l’évolution du gameplay qui en découle qui intrigue pour le moment.

En effet, l’approche du chasseur à mains nues sera forcément très différente de celle que nous connaissons habituellement dans Monster Hunter Rise. Ceci dit, rassurez-vous, vous pourrez également continuer à chasser “à l’ancienne”, même une fois équipé de l’armure d’Akuma. Et cela donne un effet assez étrange que de voir le maitre en arts martiaux utiliser des arcs, des fusarbalètes ou une épée et un bouclier…

Capcom n’a pas caché que d’autres crossovers étaient prévus d’ici à la fin d’année 2021. Les paris sont ouverts (et on mise sur une collab’ Resident Evil). Quelles sont les prochaines collaborations que vous aimeriez voir apparaitre dans Monster Hunter Rise ?