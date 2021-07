Monster Hunter Rise – Collab’ entre chien et loup avec Okami

Internet, c’est quand même bien pratique. Si l’importance de cet outil dans nos quotidiens est aujourd’hui indubitable, c’est également le cas dans nos vies de joueurs. En effet, grâce à lui, plus besoin d’appeler des amis pour jouer en multi, plus besoin d’amis tout court d’ailleurs et les studios n’ont plus besoin de finir leurs jeux pour nous les vendre. Oui, Internet a bouleversé nos habitudes avec du bon et du mauvais. Enfin, surtout du bon si vous nous demandez. Sa meilleure contribution selon nous reste la possibilité d’étendre la durée de vie d’un jeu en y déployant du contenu additionnel (payant ou pas). Nouveaux personnages, quêtes inédites, chapitres originaux, skins… Tout les moyens sont bons pour nous garder plus longtemps dans un univers qui nous plaît, et Monster Hunter Rise n’y coupe pas.

Naturellement, puisque ça fonctionne, les éditeurs sont aujourd’hui nombreux à utiliser cette carte d’autant qu’elle leur offre aussi des avantages. Vous ne croyez tout de même pas que Nintendo a ajouté les Belmont ou Ryu dans Smash Bros. par bonté de cœur, si ? Non, non, ce sont des accords commerciaux où tout le monde est gagnant (on rappelle qu’un jeu comme Super Smash Bros. Ultimate n’est pas loin d’être un écran de pub dans les mains de près de 25 millions de personnes à travers le monde). Bref, on n’est pas surpris de voir que Capcom aussi fait des collab’ avec Monster Hunter Rise.

Oui c’est loin d’être inédit, Monster Hunter World proposait également du contenu interne et externe avec notamment Street Fighter, Mega Man mais aussi Final Fantasy ou The Witcher, et Monster Hunter Rise accueillait il y a peu du contenu supplémentaire pour fêter le lancement de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (et sujet de sa première collab’). Bref, les vannes sont ouvertes et l’éditeur annonce que le suivant est choisi et daté. Alors, qui est-ce ? L’honneur revient une fois encore à la maison puisqu’il s’agira d’Okami.

En effet, dès le 30 juillet, en plus de la poignée de stickers de rigueur, vous pourrez fièrement franchir les différents environnements de Monster Hunter Rise aux côtés de la déesse du soleil Amaterasu… ou sur son dos. Enfin, avant de pouvoir prétendre à cette offre, il vous faudra prendre part à une quête événement exceptionnelle. Enfin votre mission accomplie et l’armure craftée, vous pourrez filer à dos de déesse louve et laisser des fleurs dans votre sillage. Notez également que le chasseur pourra mettre les gantelets sur une arme inédite, une brosse qui rappellera l’arme de la déesse lors de son voyage.

Le fan-service, ça a bon goût parfois, non ? Enfin, retrouvez Amaterasu et l’univers d’Okami dans Monster Hunter Rise dès le 30 juillet exclusivement sur Nintendo Switch. Profitons de l’occasion pour rappeler que ce contenu additionnel est gratuit. Une version PC du jeu est toujours attendue pour le début d’année prochaine. Qui de vous attend cette dernière ? Quelle est votre collab’ préférée de l’histoire de Monster Hunter ?