Shin Megami Tensei V – Invasion démonique datée et présentée

Hier soir, l’impossible aura enfin eu lieu ! Alors non, nous ne sommes pas en train de dire que Nintendo aura “sauvé” l’E3 comme de nombreux fans le rêvaient… Enfin, indéniablement, si, le géant japonais a fait quand même du bien à cet E3 controversé en y injectant une bonne dose de cartouches fraîches, de quoi rassurer les fans de Switch et prouver qu’il y en a pour tout le monde avec cette console. Du Smash, des platformers, beaucoup de party-games… mais aussi du RPG. Et les fans de ce genre qui découvraient Astria Ascending lors de la présentation se voyaient offrir de découvrir aussi les premières vraies images de gameplay de Shin Megami Tensei V, mais aussi enfin sa date de sortie.

Ils auront pris le temps de le bricoler, ce titre-là chez Atlus, hein ? Mais bon, ça y est, après près de quatre ans d’attente (eh oui, l’officialisation de l’existence d’un cinquième volet dans la série était annoncée en 2017…), le groupe japonais qui bosse aujourd’hui pour SEGA vient de confirmer la date de sortie qui est quasiment celle qui a fuité la semaine dernière. Oui, si des fuites semblaient alors indiquer que le jeu sortirait bien cette année le 12 novembre, chez nous, nous le découvrirons un jour plus tard puisque notre beau pays est en repos le jour de la sortie mondiale (l’Armistice, ça vous parle ?).

Et quitte à annoncer cette date avec panache, autant l’accompagner d’un trailer qui donne l’appétit et effectivement, ce trailer met en bouche. Trois minutes de vidéo qui couvrent avec efficacité tous les aspects du jeu : le scénario, les personnages, les combats (avec présentation du système de press-turn propre à la série et qui implique d’utiliser les faiblesses ennemies pour profiter d’attaques supplémentaires lors de votre tour), l’exploration (largement plus libre et ouverte qu’auparavant)… Il est évident qu’Atlus n’a pas chômé pendant le développement et on a hâte de le vérifier manette en main.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Shin Megami Tensei V sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 12 novembre. Ajoutons pour conclure que les Japonais ont eu droit à une bande-annonce légèrement différente de la nôtre qui nous offre de découvrir de nouvelles options (comme la capacité de notre héros à déraper), le retour d’une poignée d’autres (comme la possibilité de surprendre les ennemis depuis la map) et des monstres inédits. Ils jouiraient d’ailleurs aussi d’une édition collector, point qui n’a pas encore été confirmé pour la France et qui devrait se préciser d’ici le 21 juin au soir, date de l’ouverture des précommandes d’après le site officiel du jeu.