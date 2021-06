Monark – Le Persona-like de FuRyu tombe le masque

Nous vous le présentions hier, nous vous le détaillons aujourd’hui… Si l’actu autour de ce titre semble être franchement vive, on tempère un petit peu : au Japon, FuRyu tease depuis un petit moment déjà avec notamment un site web mais également un numéro de téléphone (qui nous fait tomber sur une voix disant des trucs dans cette langue insulaire avant d’éclater de rire – il a dû remarquer que je n’avais pas compris). Ceci dit, c’est fait : Monark est désormais officiel, son concept décrit, son histoire présentée et sa sortie, datée.

Et, nous vous le disions hier, le titre ne se contente pas de s’inspirer de la poule aux œufs d’or d’Atlus, il cherche à en séduire l’audience. Vous incarnez un étudiant à l’Académie Shin Mikado. Un jour, une étrange barrière se dresse entre le complexe scolaire et le monde extérieur et une lourde brume s’installe, plongeant l’école dans la folie. En réponse, un groupe se forme pour maintenir un semblant d’ordre dans ce bahut, ordre qui ne pourra être maintenu qu’en combattant avec des alliés humains mais aussi des créatures, reflets de votre Ego.

Vous avez vu ? C’est quand même bien pratique les synonymes ! D’autant qu’il y en a pas mal pour persona… lité ! Enfin, rassurez-vous, la liste des aspects que Monark pompe cherche à émuler ne s’arrête pas ici, bien au contraire. Si on peut notamment citer l’histoire mettant en scène des lycéens, on pourra toujours ajouter les personnages edgy, le jeu de couleurs (reposant visiblement ici plus l’usage du noir et du blanc) mais aussi les sombres côtés de l’Homme (grâce aux 7 péchés capitaux)… Il y a même une mascotte ! C’est vous dire !

Enfin, on se moque un peu en soulignant les points communs mais, encore heureux, il y a certains points sur lesquels Monark se démarque. Déjà, les créatures qui vous accompagneront pourront être améliorées et customisées en fonction de votre Ego et de son évolution et ainsi refléter vos progrès en jeu. Le système de combat aussi diffère de celui des jeux Atlus. En effet, les gars de Lancarse ont visiblement choisi de représenter les combats sur une grille plutôt que sur la forme d’un J-RPG classique (pas de press-turn ? C’est un tactical-RPG en fait ?). Enfin, puisque le choix semble avoir son importance, plusieurs fins pourront mettre un terme à votre voyage, le dénouement étant choisi en fonction de vos actions au cours de votre périple.

À fond ? Bof… Curieux ? Ouais… Enfin un peu quoi… Perso, nous allons donc tranquillement attendre que Monark sorte au Soleil Levant le 14 octobre sur Playstation 4, 5 et Nintendo Switch. Il sortira sous nos lattitudes des le début de l’année prochaine avec la participation de NIS America qui proposera pour l’occasion une version collector et une édition PC (en démat’ bien sur avec Steam).