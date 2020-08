Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster déroule le tapis rouge à Dante

Nous vous parlons d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Non pas que le fossé générationnel nous force à nous moquer de vous, loin de là, mais surtout parce que l’information qui va suivre prend racine en l’an 2004 et concerne un jeu que vous n’avez probablement pas tous connu. Une fois encore, nous ne nous moquons pas mais saviez vous que Shin Megami Tensei III: Lucifer’s Call, le nom de la version occidentale de Shin Megami Tensei III: Nocturne Maniax, était en fait une version “deluxe” du titre ? Et saviez-vous que le contenu de cette offre “Deluxe” sera disponible en DLC dans Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster ?

Effectivement, c’est le sujet de cette missive. Atlus l’a annoncé avec une vidéo, l’aventure mettant en scène Dante, le héros de la série Devil May Cry (appartenant donc à Capcom) sera disponible dans Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster … enfin, moyennant finance. Pour vous parer du beau chasseur de démon dans votre arsenal, il vous faudra vous délester de 10€ tout de même (d’après des sources américaines indiquant la même somme en dollars). Mais cet achat ne vous permettra pas uniquement d’ajouter un mec en imper’ rouge dans votre équipe.

Oui, les jeux de la série Shin Megami Tensei ont généralement de multiples possibilités en terme de fins de scénario et ce titre jouira donc, avec cette addition, d’une sixième possibilité. Plus encore, le donjon annexe (qui était garanti dans l’édition de base commercialisé en Europe en 2008 sur PlayStation 2) devrait lui aussi faire son retour. Enfin, et parce que les plus beaux clins d’œil sont généralement les plus subtils, l’achat de ce pack de contenu additionnel ajoutera la mention “Maniax” derrière le titre. Qu’est ce que vous voulez, on ne se refait pas.

Convaincu ? Cool, il ne reste qu’à attendre la sortie de Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, événement qui prendra date à un moment au printemps 2021. En attendant, vous pouvez toujours regardez la bande-annonce (particulièrement médiocre pour quiconque comprend le japonais… ces clichés bordel…).