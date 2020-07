Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers se faufile vers l’Occident

Voilà des mois que les joueurs japonais et les Phantom Thieves of Hearts massacrent, main dans la main, démons et humains à la morale douteuse dans un spin-off signé Koei Tecmo. Notre tour pourrait enfin venir. Maintenant que les soluces et les guides sont complets, le studio nous annonce que Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers va faire son entrée sur scène en occident dans un avenir plus ou moins proche.

“Annonce” n’est peut-être pas le mot le plus approprié. L’information provient en effet des rapports financiers du studio qui souligne l’existence d’une version occidentale. Vous l’avez pas vu en magasin ? Normal, le titre appartient à la catégorie “jeux à venir” et précise bien l’Occident (oui, les kanjis que vous voyez ci-dessous dans l’image veulent bien dire Occident). Mieux encore, ce même papier indique une sortie sur PlayStation 4 et Nintendo Switch mais semble également préciser qu’une version physique serait prévue.

Le soucis ? C’est que le document en question ne semble pas indiquer de date, ni même une quelconque fenêtre de sortie pour les aventures de Joker et ses potes en vacances au Japon. C’est d’ailleurs probablement la raison pour laquelle Atlus ne nous l’a pas présenté dans le dernier Nintendo Direct, show durant lequel l’éditeur avait pourtant pris la vedette en annonçant deux jeux pour la console de Nintendo.

À lire : Preview Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers

Pour rappel, Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers est un jeu d’action façon Muso dans lequel nos héros parcourent le Japon dans des vacances bien méritées. Enfin, ils ont peut-être pas cours mais ils ne vont pas s’ennuyer pour autant ! Les Phantom Thieves vont se retrouver confronter à d’autres cinglés et vont se charger de changer le coeur des gens en les bolossant à grands renforts de coups et de sorts. Notez qu’une version de démonstration est toujours disponible sur les stores nippons de la Switch et de la PlayStation 4.

Bon, on n’est pas beaucoup avancé mais on l’est un peu plus ! Si vous attendiez Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers avec grande impatience, restez a l’affut, le titre pourrait bien être dévoilé et daté sous peu. Qui sait, ce sera peut-être au cours d’un Nintendo Direct, Joker l’aurait mérité (et ses fans encore plus).