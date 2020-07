Shin Megami Tensei V – Double dose de démons sur Nintendo Switch

Hey, vous savez ce que Shin Megami Tensei V aura de différent par rapport aux autres titres de la série ? On plaisante, nous non plus. En revanche, ce que nous pouvons déjà vous affirmer, c’est que, comme toujours, Tokyo ne restera pas debout. Le nouveau trailer du jeu, présenté lors du Nintendo Direct Mini consacré aux éditeurs partenaires de Big N, le confirme. Il nous permet également de découvrir un certain nombre d’éléments autour du jeu. On vous offre un débrief concis.

En même temps, on va pas se mentir, il y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Effectivement, pour sa première apparition depuis 2017, Shin Megami Tensei V nous fait lécher l’assiette pour nous faire une idée du goût de la sauce. Pas de gameplay, pas de phases de combat, pas non plus d’éléments scénaristiques… Enfin, si, un vite fait. Une fois encore, on y découvre un jeune adulte qui se voit offrir par un démon le pouvoir de changer les choses dans une Tokyo dévastée.

Quelle est la nature de ses pouvoirs ? Bonne question. Qui est ce démon ? Nous attendons nous aussi la réponse. On sait juste que Dieu a déserté les hommes et que seul notre protagoniste a le pouvoir de forger le monde de demain, un monde qui ne peut être bâti sans détruire le précédent… Bref, une histoire que l’on connaît déjà puisqu’elle est la base de toute la série. On notera cependant que les démons virevoltant dans le ciel sont inédits et qu’un démon s’associe une nouvelle fois avec un humain, ce qui rapproche cet épisode de Shin Megami Tensei III: Nocturne plutôt que de Shin Megami Tensei IV. Est-ce donc le retour de Lucifer ? Ou doit-on tresser des parallèles en termes de gameplay ?

Pour en avoir le cœur net, il nous faudra nous montrer patient. Shin Megami Tensei V ne sortira pas avant 2021 mais reste une exclusivité Nintendo Switch. Qu’avez-vous pensé de cette bande-annonce ?