Persona 5 Strikers réussit à convaincre plus d’un million de joueurs

Si Persona 5 et Persona 5 Royal permettaient à la licence de s’offrir un succès sans précédent, nous attendions encore de savoir quel sort les joueurs allaient réserver à Persona 5 Strikers. S’agissant d’un épisode développé par Omega Force et donc très tourné vers l’action, il n’était pas couru d’avance que les joueurs allaient apprécier la transition. Pour autant, comme vous l’aviez peut-être lu dans notre test, l’équipe de développement s’est vraiment donné les moyens de faire les choses bien, et de respecter au maximum l’œuvre de base.

Comme bien souvent, quand on ne prend pas les joueurs pour des cons, le résultat est au rendez-vous, et avec Persona 5 Strikers c’est peu de le dire, puisqu’il s’est finalement écoulé à plus de 1,3 millions d’exemplaires à travers le monde. Étant sorti en février en Europe, ce qui ne remonte pas à très longtemps, il y a fort à parier qu’il finisse par dépasser aisément les 1,5 millions de ventes à la fin de l’année.

Forts de ce dernier succès, les Voleurs Fantômes peuvent donc tirer fièrement leur révérence, et Atlus va maintenant pouvoir se focaliser pleinement sur la suite. Cela commencera avec Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster sortant à la fin du mois chez nous, et ayant déjà réalisé de belles ventes (260 000) au Japon pour un simple remaster.

Ce pendant plus sombre de la série Persona, reconnu par certains comme le meilleur épisode des Shin Megami Tensei, permettra aux joueurs ayant découvert Persona avec le cinquième opus de se frotter à une expérience vraiment différente, mais qui saura les préparer à un certain Shin Megami Tensei V dont nous attendons toujours des nouvelles et une date de sortie.

Enfin, si vous n’avez pas encore craqué pour Persona 5 Strikers, sachez qu’il est en ce moment en promotion à 34,99 euros sur Switch et PS4, alors si vous souhaitez pouvoir découvrir la suite direct du scénario de Persona 5, c’est l’occasion de vous laisser tenter !