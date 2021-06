Kilta – Un RPG stratégique hautement addictif !

Nous ne cesserons pas de le dire et de le soutenir, il n’y a pas que les triples AAA dans la vie vidéoludique. Les gamers ne s’y trompent pas (ou plus), et le succès indécent de certains jeux indépendants démontre l’envie, des passionné(e)s d’avoir des expériences de jeu différentes, loin des cocktails usés de certains studios mastodontes. Les (presque) 3 millions de ventes d’Hollow Knight, le million atteint par Celeste ou le succès surprise de l’ovni Loop Hero (500 000 ventes) sont autant de preuves qu’il existe un “autre” jeu vidéo que l’on découvre en faisant un petit pas de côté. C’est dans ce véritable champ des possibles que fleurit Kilta, un RPG qui a tout d’un grand.

Disponible en early access depuis novembre 2020, Kilta prend son temps, peaufinant sa formule, sa structure et sa technique. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne fait pas les choses comme les autres. En proposant un titre d’une rare profondeur de jeu, axé sur la narration, tout en offrant des phases de combats passionnantes, le projet du studio finlandais myTrueSound prend son temps pour donner au public la meilleure expérience possible.

Concrètement, qu’est ce que Kilta propose au public ? Pour reprendre la description des développeurs, il s’agit d’un “Auto Battler Strategy RPG“. SI cela semble cryptique au premier abord, le concept est en fait très simple. En tant que joueur, vous prendrez les rênes d’une Guilde, embaucherez des héros et les enverrez au combat pour remplir des missions. Vous ne prendrez pas part de manière directe au combat (d’où le “auto battler”), mais aurez en charge toute la préparation en amont.

Ici se pose le volet stratégique du soft : choix des membres de votre équipe, de leur positionnement sur le champ de bataille, de leur équipement et bien sûr des tâches à accomplir, votre rôle de Guildmaster exigera de vous une bonne dose de réflexion. Les combats se déroulent selon un système proche de l’ATB des Final Fantasy classiques, avec une barre d’action qui se remplit au fil du temps. Une fois pleine, le personnage ou l’ennemi peut attaquer/soigner/utiliser une magie et doit attendre une phase de cooldown pour pouvoir reprendre la main. Vous aurez tout de même la main sur certaines actions en combats, grâce à des reliques que vous pourrez utiliser afin de soutenir vos troupes. Idéal afin de garder votre attention captée pendant les affrontements.

Quid de la composante roliste ? Soyons clair : c’est ce volet qui constitue la plus grande force de Kilta. La qualité d’écriture des personnages et des dialogues est tout bonnement admirable. Toutes vos recrues a un caractère bien défini et une histoire qui se dévoile au fil de vos interactions avec elles. Et c’est grâce à ces échanges et conversations que les membres de votre guilde pourront voir leur niveau augmenter !

Une mécanique originale, qui vient s’ajouter au côté très addictif des combats, afin de produire un cocktail détonnant. N’y allons pas par quatre chemin : Kilta est un jeu à suivre de très très près ! Son système de combat est bien plus riche qu’il n’y paraît, sa bande-son soignée et son ambition narrative pourraient bien le propulser sur le devant de la scène indépendante.

Kilta réussira-t-il le tour de force de Loop Hero en parvenant à rafler la mise auprès des gamers ? C’est tout ce que nous pouvons lui souhaiter. D’autant plus que le titre est accessible à tout petit prix. À noter que si le jeu est en anglais à l’heure actuelle, les développeurs envisagent d’inclure une VF intégrale si le jeu parvient à trouver son public. Pour en savoir plus sur les avancées du titre de myTrueSound, restez bien sûr connectés à New Game Plus, et vous pouvez jeter un oeil à sa page Steam.