Blu – Le metroidvania indé s’offre une démo et lance son Kickstarter

Blu revendique des influences pour le moins très nobles : The Legend of Zelda, Dead Cells et Super Smash Bros. Suffisamment d’ingrédients pour offrir une expérience de jeu originale ? Après quelques heures de jeu, votre serviteur peut en attester.

Armé de graphismes low-poly rafraichissants et d’un gameplay rythmé, le titre de Dam se présente comme un metroidvania en 2.5D. Comprenez que les éléments à l’écran sont modélisés en 3D, mais que le jeu affiche un scrolling 2D classique.

Qui dit metroidvania (fusion des titres de Castlevania et de Metroid pour ceux du fond qui n’avaient pas suivi), dit forcément exploration, acquisition de nouvelles compétences et des objets permettant de progresser toujours plus loin, en franchissant des obstacles et en découvrant des zones précédemment inaccessibles. Check-list qui sera respectée dans ce titre indépendant.

Mais qu’a-t-il donc pour se démarquer de la concurrence, me demanderez-vous? Tout d’abord, son esthétique qui sort du sempiternel pixel art, et donne une patte à part au projet. Puis Dam a su s’entourer pour son projet : avec Lukas Piel (Lucen, Piramida Sunca, Crprtarium) à la bande-originale, et BENI.MARU (Lich Please, Zealot) au sound design, afin de produire un environnement sonore aux petits oignons.

Par ailleurs, le développeur a mis l’accent sur les combats, qu’il souhaite dynamiques et stimulants pour les joueurs. Ceux-ci devront étudier les mouvements des ennemis, comprendre le timing des attaques, et opter pour le style de combat adapté à la situation. Qui plus est, les combats de boss sont assez surprenants, avec un bel usage de la profondeur de champ.

Côté histoire, le titre vous met dans la peau de l’héroïne qui donne son nom au jeu. Le scénario oppose le personnage principal au Mal et à la Corruption qui ravagent le royaume de Talpa. Jeune apprentie gardienne aux capacités de ninja, elle sera confrontée à ses pairs, qui eux ont succombé à l’emprise maléfique du démon Wohlra.

Enfin, comme vous avez pu le deviner en lisant ces lignes, ce jeu indépendant est quasiment un one-man project. Prévu pour octobre 2022, il sortira sur PC et consoles.

Un trailer de lancement est disponible sur une plateforme de vidéo bien connue. Si vous souhaitez soutenir ce projet, rendez-vous sur Kickstarter dès le 6 avril 2021. Vous pouvez d’ores et déjà l’essayer dans une version démo sur itch.io.