Monster Hunter Rise – La version 3.0 est disponible maintenant !

Second volet de notre couverture de l’événement numérique Monster Hunter du mois de mai, cette fois-ci dédié à Monster Hunter Rise. Les joueurs ont pu avoir un aperçu du nouveau contenu monstrueux qui sera inclus dans la version 3.0, qui est la deuxième mise à jour gratuite du jeu.

La première nouveauté est l’arrivée d’une nouvelle variante de Valstrax, le monstre emblématique de Monster Hunter Generations Ultimate (sorti originellement en 2015 sur 3DS). Ce mystérieux Dragon Ancien est connu sous le nom de Crimson Glow Valstrax (ou Valstrax Cramoisi en VF) et peut s’élever dans les cieux en changeant la forme de ses ailes, ce qui lui permet de voler et d’attaquer à des altitudes inhabituellement élevées.

Ensuite, Apex Zinogre entre dans la mêlée avec un look électrique façon Pikachu Berzerk baigné de lumière, autant le dire tout de suite : ses différentes attaques qui pourraient laisser les chasseurs sous le choc.

Par ailleurs, une nouvelle quête mettant en scène un affrontement épique avec le serpent du Tonnerre Narwa et le serpent du Vent Ibushi offrira aux joueurs une nouvelle fin inédite pour la storyline. Cette nouvelle fin, ainsi que les deux nouveaux monstres, les nouvelles quêtes, les nouvelles options d’armes et d’armures, les nouvelles compétences, et bien plus encore, sont disponibles gratuitement pour les joueurs lors de la sortie de la version 3.0. Et cette update est d’ores et déjà disponible !

Pour les chasseurs férus de mode, le DLC Pack 3 sera disponible à l’achat dès aujourd’hui et comprendra encore plus de nouvelles options vocales, de gestes, de coiffures, de stickers, de nouvelles musiques de fond et bien plus encore… En juin, juillet et août, les joueurs peuvent s’attendre à étendre encore plus leur expérience de Monster Hunter Rise avec de nouvelles quêtes collaboratives, des quêtes d’événements supplémentaires et d’autres contenus supplémentaires qui seront révélés très prochainement.

Vous n’êtes pas près de décrocher de Monster Hunter Rise !