Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin – Enfin du gameplay !

L’E3 approche à grands pas, et les annonces de poids se suivent et s’enchainent à un rythme fou. Après Horizon Forbidden West, l’anniversaire de Sonic, celui de la saga Dragon Quest, c’est au tour de la licence Monster Hunter de briller. Il y a quelques heures à peine s’achevait un événement numérique dédié à la poule aux œufs d’or de Capcom, au cours duquel deux nouvelles bandes-annonces pour Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin et Monster Hunter Rise ont été révélées.

Les fans peuvent se réjouir : le producteur de la série Monster Hunter, Ryozo Tsujimoto, et le directeur de Monster Hunter Rise, Yasunori Ichinose, n’ont pas été avares en détails sur ce qui est prévu pour chaque titre. Faisons le point sur Monster Hunter Stories 2.

Le trailer de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin a donné aux fans un premier aperçu de la mystérieuse lumière qui rend fou les monstres et a soudainement commencé à infecter les créatures du monde entier. La bande-annonce a également dévoilé de nouveaux détails sur le lien entre le héros et Razewing Ratha, sa monture-dragon, sur le légendaire Monster Rider Red (votre némésis ?), et sur certains personnages de Monster Hunter Stories qui resignent pour ce second épisode. On aura même la joie de retrouver Avinia et de son monstre Frostfang, qui font leur retour pour élucider le mystère de la disparition de Rathalos.

Vous n’en avez pas eu assez ? Rassurez-vous, on en a encore plein la hotte pour vous. En plus de fournir des détails sur le scénario de ce M.H. Stories 2, l’événement numérique a également donné un premier aperçu de la façon dont les chevaucheurs de monstres pourront trouver et améliorer leurs compagnons. Afin de collecter de nouveaux œufs de monstres, les joueurs devront sonder les profondeurs de toutes les tanières qu’ils découvriront lors de leur aventure.

Une fois de retour aux écuries avec de nouveaux œufs, les joueurs pourront les faire éclore pour découvrir de nouveaux monstres, et même se livrer à des expériences génétiques grâce à un système de canalisation qui permet le transfert des gènes uniques d’un monstre à un autre. En combinant des gènes du même élément ou du même type d’attaque, les joueurs créeront une équipe de Pokémon monstres très spécialisés ou a contrario mélanger des gènes de différents monstres pour obtenir une créature plus polyvalente, capable d’utiliser plusieurs types d’attaques et d’éléments différents.

Pas mal d’informations qui vont permettre aux fans de patienter, et de continuer à alimenter la hype autour du titre de Capcom. Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin est attendu pour le 9 juillet 2021 sur Nintendo Switch et PC. On vous laisse avec ce trailer flambant neuf qui ne manquera pas de titiller votre curiosité !